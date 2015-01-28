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Промсвязьбанк наградит лучшего молодого предпринимателя по итогам 2014 года
Промсвязьбанк подведет итоги годового цикла отборочных региональных туров Национальной предпринимательской премии «Бизнес Успех» в молодежной номинации. Награждение победителей состоится 4 и 5 февраля 2015 года в Общественной Палате Российской Федерации.
В 2014 банк уже наградил 8 молодых бизнесменов из разных городов: Екатеринбург, Ярославль, Ростов-на-Дону и др. И только трое из региональных победителей будут бороться за звание «лучшего молодого предпринимателя России – 2014» в финале проекта. Среди претендентов на победу - Алексей Партин (г.Нижний Тагил), Александр Колбас (г.Владивосток), Павел Щучинов (г.Хабаровск).
В ходе мероприятия Промсвязьбанк ознакомит участников премии с всероссийскими проектами в поддержку малого бизнеса. В интерактивном формате участники увидят фотовыставку «Бизнес в объективе», экспонаты которой уже размещены на территории Общественной Палаты Российской Федерации. Интернет-платформу для малого бизнеса www.chestnok.ru будет презентовать ее новый герой – Джастас Уолкер, российский фермер (г.Красноярск), который выступит с темой «10 причин вести бизнес в России».
Венчурный фонд Промсвязьбанка в рамках финала премии проведет отборочный тур. Молодые бизнесмены России защитят проекты для получения инвестиций и менторской поддержки.
Работа с предприятиями МСБ – одно из ключевых направлений деятельности Промсвязьбанка. Линейка банковских продуктов для предприятий малого и среднего бизнеса составляет 7 видов кредитов, 4 вида депозитов, банковские гарантии, расчетно-кассовое обслуживание, услуги дистанционного сервиса. Обслуживание клиентов МСБ осуществляется в более 140 точках сети Промсвязьбанка по всей России. Более подробную информацию о продуктах для предприятий МСБ можно посмотреть на сайте банка в разделе «Бизнесу».
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