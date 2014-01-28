Россиянам не советуют перекладывать рубли в доллары и евро на банковских вкладах

К концу года доллар может стоить 36 рублей, а евро подберется к отметке в 50 рублей, прогнозируют эксперты «РГ». Что не кажется сегодня какой-то фантастикой. На прошлой неделе курс рубля штормило из стороны в сторону, евро, например, вплотную подобралось к 46 рублям. Но все это не так страшно, как кажется, уверяют специалисты.

Колебания еще будут. Вспомните, ранее рубль сначала частично отыграл свои прошлые потери, укрепившись как к доллару, так и к евро. Но уже через день наступил откат назад. И наши главные валюты-конкуренты сумели вернуть себе все, что проиграли в начале недели. А потом продолжили укрепляться дальше. Если же посмотреть на отдаленную перспективу - весь 2014 год, то курс рубля может просесть к доллару и евро не меньше чем на 10%, полагают наши эксперты.

Наша валюта, надо сказать, и по итогам всего 2013 года потеряла к доллару и евро 10% стоимости. За одного «американца» за год стали давать на 3 рубля больше, а за «европейца» - на 5 рублей.

Почему рубль слабеет?

Российская экономика растет далеко не такими высокими темпами, как от нее ожидали. «Это раньше рубль колебался вместе с ценами на нефть. Они были ключевыми показателями, которые показывали, сколько валюты придет в нашу страну от выручки за экспорт», - объяснил вице-президент Ассоциации региональных банков Олег ИВАНОВ. Теперь ведущий показатель для курса валюты - уровень экономического роста. Рынок ориентируется на эту цифру, но даже при стоимости барреля больше 100 долларов наша экономика растет невысокими темпами. В 2014 году, по прогнозам Иванова, наш ВВП поднимется на 1,5% - ниже общемирового уровня. А это значит, что в 2014 году пострадает и рубль.

«Но даже резкие скачки валютных курсов для россиян вовсе не критичны», - уверяет Иванов. Дело в том, что эти колебания - вещь повседневная. «Если человек покупает товары за валюту своей собственной страны, то за курсовыми изменениями ему следить не нужно», - говорит аналитик. Это было актуально, скажем, в 1990-е годы, когда приличная часть ценников в магазинах была написана в «условных единицах». Но с тех пор многое поменялось. В целом российский валютный рынок окреп.

Нельзя однозначно говорить, что именно ослабление рубля вызывает и удорожание импортных товаров на прилавках. Во-первых, никто не отменял обычную инфляцию. Во-вторых, контракты на поставки товаров в Россию из-за рубежа заключаются далеко не каждый день. А значит, конечные цены на них напрямую не зависят от ежедневных курсовых показателей. Отдельные товары дорожать, разумеется, могут. Но об общей тенденции на серьезный рост цен на все импортное говорить пока преждевременно.

Началась девальвация?

И все-таки в 2014 году нам однозначно нужен устойчивый рубль. «Если его курс начнет сильно «шалить», это может серьезно повлиять на рынок и спрос на отечественные товары», - считает президент Московской международной валютной ассоциации Алексей МАМОНТОВ. По его мнению, любые движения курса рубля вниз для помощи российскому производителю - это иллюзии, обычно это помогает экономике только на очень короткий период, а нынешнее ослабление выгодно разве что спекулянтам на рынке.

Тем не менее то, что сейчас происходит с курсом рубля, происходило весь прошлый год. И назвать это девальвацией, пусть даже «мягкой», нельзя, убеждает Мамонтов: «Она возникает только тогда, когда на это есть серьезные фундаментальные основания. Одних курсовых значений, чтобы о ней говорить, недостаточно. Девальвация всегда сопровождается большим уровнем государственного долга и серьезным ухудшением платежного баланса. Ничего этого в российской экономике сейчас не наблюдается».

Курс рубля к доллару и евро у нас определяется соотношением спроса и предложения на рынке. И сейчас однозначно дует атлантический ветер: США и Евросоюз начинают выбираться из экономического кризиса последних лет. А это неизбежно вызывает большой спрос на их валюты, что, естественно, уже негативно влияет на курс наших денег.

2014 год вряд ли станет годом для рискованных вложений и вообще для экспериментов с собственными деньгами. Традиционно надежными, несмотря ни на что, остаются банковские вклады. «Правда, на депозитах вряд ли можно будет заработать большие проценты, в общем, только сохранить деньги от инфляции», - считает финансовый аналитик Сергей СУВЕРОВ. Причина простая - банкиры сейчас предпочитают снижать ставки по депозитам.

Но в России достаточно банков, которые будут привлекать клиентов высокими и даже сверхвысокими процентами по вкладам. И сейчас самое время задуматься: а стоит ли игра свеч? «Лучше опасаться ненадежных банков, а вкладывать в относительно крупные», - уверен Суверов. Особенно если на одном депозите хранится больше 700 тыс. рублей. Если же у вас в планах положить на счет сумму меньше 700 тыс., которую компенсируют полностью в случае краха банка, то можно рискнуть и вложить под большие проценты. Но, прежде чем это делать, обязательно надо убедиться, что банк входит в систему страхования вкладов.

Еще один вопрос: в какой валюте хранить свои сбережения? Советы экспертов на этот счет всегда едины: класть деньги на банковский счет нужно в той валюте, в которой вы их собираетесь потом потратить. Но если вы настроены играть вдолгую и забыть на какое-то время об открытом счете, не трогать его, то, по мнению Суверова, самый лучший вид вклада на 2014 год - в иностранной валюте. «Причем в системообразующих, крупных банках, сроком на год», - уточняет он. Ожидаемая нашим экспертом доходность по такому вкладу находится в 2014 году на уровне 10%.

Однако переводить все свои долгосрочные сбережения в доллары и евро было бы не самым лучшим решением. Надо оставить в рублях где-то 30% своего долгосрочного вклада. Именно таким образом можно избавиться от рисков колебания курсов валют. А они еще будут, уверен и Суверов.

С более экзотическими для обычных россиян инструментами вложений в 2014 году стоит тоже обращаться с осторожностью. Например, для золота прошлый год оказался провальным: тройская унция подешевела на $400. И не факт, что золото почувствует себя лучше. «Прогнозы пока негативные», - констатирует аналитик. Сейчас слиток обходится покупателям в $1200. Эксперт «РГ» советует подождать лета. По его словам, если рост цен на металл и будет, то во второй половине года, максимум до $1400 за унцию.

Повнимательнее стоит следить и за вложениями в ценные бумаги и паевые инвестиционные фонды (ПИФы). За прошедший год они принесли доходность едва ли выше 1%, что для акций очень мало. «На коне», по прогнозам Суверова, будут только избранные сектора фондового рынка - потребительский, телекоммуникационный и нефтегазовый.

Само собой, любители хранить деньги дома, «под матрасом», потеряют часть сбережений и в 2014 году. Уровень инфляции, по прогнозам Минфина, будет в пределах 5-5,5%.

газета "Золотой Рог", Владивосток.