По расчетам Федеральной налоговой службы, жить в России станет дороже в 40 раз

Для одних владельцев квартир налоговое бремя на квадратные метры в следующем году может «потяжелеть» в десятки раз, а для других – окажется нулевым.

В среднем – разница с нынешними платежами получается где-то в два раза. К примеру, новый налог на недвижимость, который и собираются ввести в 2014 году, для стандартной двухкомнатной квартиры площадью 55 квадратных метров в среднем по России может составить около 1120 рублей в год. Тогда как в 2011 году нынешний налог на имущество для этой же «двушки» был в пределах 700 рублей, пишет «Российская газета».

Федеральная налоговая служба (ФНС) сделала предварительный расчет по результатам рыночной оценки объектов недвижимости в 83 регионах страны и исходя из ставки 0,1 процента для жилой недвижимости. И, комментируя цифры, опубликованные в СМИ в пятницу, налоговики предупреждают: «налоговые базы будущего и действующего налога имеют разную природу и просто несопоставимы».

Напомним, что базой налога на недвижимое имущество, который планируют ввести в России, является кадастровая стоимость. Она максимально приближена к рыночной, поскольку при расчете применяются практически одни подходы и методы оценки. В действующем налоге на имущество физических лиц налоговой базой является инвентаризационная стоимость, в основе которой расценки строительных работ 30-летней давности.

Президент страны поручил ввести налог на недвижимое имущество физических лиц с его рыночной оценки с 2014 года, а новые ставки принять к июню этого года. Вот ФНС и провела предварительные расчеты для всех категорий собственников. Например, льготные категории граждан за квартиру в 55 квадратов в среднем заплатят 160 рублей в год. Если квартира площадью до 100 квадратных метров находится в общей совместной или долевой собственности двух льготников (налоговый вычет каждого из которых равен 50 кв. метров), то собственники не заплатят ни копейки, рассчитали налоговики.

Однако, обращают они внимание, поскольку налог на недвижимость будет местным, то право снижать или повышать ставки, менять размер налогового вычета (квадраты, не облагаемые налогом) получат органы местной власти. Таким образом, чтобы рассчитать налог для конкретной квартиры, нужно учитывать вычеты (20 кв. метров на каждого собственника квартиры и 50 кв. метров – для льготников). Если, например, семье из трех человек за двухкомнатную квартиру в 55 кв. м платить налог не придется, то одному владельцу она обойдется в 5,6 тысячи рублей в год.

Также, по расчетам ФНС, есть объекты недвижимости, по которым налоговая нагрузка может вырасти в 40 раз. Но только потому, что налог на них сегодня практически равен нулю. В ФНС поясняют, что виной этому стала действующая до сих пор при исчислении налога на имущество физлиц та самая инвентаризационная стоимость, которую органы БТИ использовали в ценах строительных работ начала 1980-х годов, а местные власти не перерасчитывали.

Для собственника, например, кирпичного дома в центре Краснодара 2008 года постройки площадью в 500 кв. метров, с инвентаризационной стоимостью в 100 тысяч рублей размер налога составляет сегодня максимум 100 рублей, поясняют налоговики. То при оцененной сегодня кадастровой стоимости такого дома, например, в 5 миллионов рублей «налоговое бремя от введения нового налога составит более 4000 рублей, то есть налоговая нагрузка вырастет в 40 раз», уточняют налоговики. Правда, собственники, которые не согласны с установленной кадастровой стоимостью, по закону могут ее оспорить как в судебном, так и в досудебном порядке.

В ФНС также ссылаются на статью 3 Налогового кодекса, в которой говорится, что при установлении налогов в России учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налога. И если человек единолично владеет двумя и более квартирами или домами, то есть может себе позволить приобрести такое количество недвижимости, содержать ее, платить за коммунальные услуги, то он способен нести и налоговое бремя, измеряемое тысячами рублей. «Для тех же, у кого в собственности одна квартира или дом непосредственно для проживания, или для социально незащищенных граждан налог будет соизмерим с доходами и с возможностью его уплачивать раз в год»,– заключают в ФНС.

По данным ФНС, средняя рыночная цена кв. м жилья для целей налогообложения в стране составляет 32 тысячи рублей. В Москве – 165,6 тысячи рублей. Новый налог для собственника трех квартир в столице с суммарной площадью 200 кв. м составит 28,8 тысячи рублей, пишет РИА "Новый Регион".

