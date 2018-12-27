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ЦБ аннулировал лицензии трейдеров "Форекс Клуб", "Альпари Форекс" и "Телетрейд Групп"
27 Декабря 2018, 20:33 | В России
Тысячи приморцев, являющихся клиентами данных структур, мягко говоря, в шоке
Центробанк аннулировал лицензии крупнейших форекс-трейдеров России, в том числе «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп» и «Форекс Клуб». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Основанием для аннулирования лицензий «Форекс Клуба», «Телетрейд Групп» «Альпари Форекс» и «Финансового агентства «Милком-Инвест», стали неоднократные нарушения требований ЦБ о ведении внутреннего учета, предоставление трейдером недостоверной отчетности и нарушение требований к соотношению размера обеспечения.
Трейдеру предписано прекратить деятельность на рынке ценных бумаг и вернуть имущество клиентам до 27 января 2019 года.
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Теги: евро нефть фьючерс динамика экономика brent акции доллар баррель валюта трамп статистика рубль прогноз Центробанк
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- ЦБ аннулировал лицензии трейдеров "Форекс Клуб", "Альпари Форекс" и "Телетрейд Групп"
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