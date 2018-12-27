ЦБ аннулировал лицензии трейдеров "Форекс Клуб", "Альпари Форекс" и "Телетрейд Групп"

Тысячи приморцев, являющихся клиентами данных структур, мягко говоря, в шоке

Центробанк аннулировал лицензии крупнейших форекс-трейдеров России, в том числе «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп» и «Форекс Клуб». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Основанием для аннулирования лицензий «Форекс Клуба», «Телетрейд Групп» «Альпари Форекс» и «Финансового агентства «Милком-Инвест», стали неоднократные нарушения требований ЦБ о ведении внутреннего учета, предоставление трейдером недостоверной отчетности и нарушение требований к соотношению размера обеспечения.

Трейдеру предписано прекратить деятельность на рынке ценных бумаг и вернуть имущество клиентам до 27 января 2019 года.