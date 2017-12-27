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Налоги на россиян увеличат после выборов президента
Правительство придумало, как перенести налоговую нагрузку с бизнеса на население
Правительство РФ считает необходимым увеличение налоговой нагрузки на потребителей для ускорения экономического роста, о чем на съезде партии "Единая Россия" заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как заявил министр, новый налоговый режим, который может быть введен после президентских выборов 2018 г., должен включать перераспределение налогового бремени с бизнеса на население.
"Смещение налоговой нагрузки с инвестиционной активности на потребительскую активность - это то структурное изменение, которое будет способствовать экономическому росту", - заявил Орешкин.
По его словам, налоговую систему при этом необходимо сделать предсказуемой на длительный период времени.
"Когда бизнес принимает решение совершать ту или иную инвестицию, он должен быть уверен, что именно такой объем налогов - это то, что он будет платить во время реализации своего инвестиционного проекта", - отметил министр.
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