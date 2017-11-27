Рубль готовится пробить критически важный уровень

Российская нефть по $64 – то ли еще будет

Прогноз на неделю: Позитивный фон. Главным фактором этой недели станет предстоящее заседание ОПЕК+ (30 ноября), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Рынки ожидают продления соглашения об ограничении добычи (истекает в марте) до конца 2018 г., и если надежды инвесторов не оправдаются, вероятна негативная реакция. Из позитивных моментов можно отметить рост прибыли компаний в промышленности Китая (>25% г/г) в октябре, что смягчает опасения относительно охлаждения роста. Также в конгрессе пройдет голосование по поводу налоговой реформы – принятие документа может дать краткосрочный толчок рынку.

Рост в США, снижение в Азии. США (S&P 500 +0.21%, DJIA +0.14%, NASDAQ +0.32%), Азия (Hang Seng -0.43%, Shanghai -0.81%, Nikkei -0.32%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.02%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $63.82 за барр. – выше открытия.

Обзор минувшей недели: Рост на ожиданиях продления пакта OPEC+. Ставки на то, что крупнейшие нефтедобывающие страны договорятся о продлении соглашения о сокращении добычи как минимум до конца 2018 г., оказались главной движущей силой для рынков на прошлой неделе. Смешанные сигналы от ФРС и ЕЦБ в отношении QE вызвали некоторую осторожность, как и уменьшение вероятности реализации налоговой реформы в США.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (+1.6% до $63.7 за барр.), рубль укрепился к доллару до 58.45, РТС (+3.0%), ММВБ-50 (+1.4%).