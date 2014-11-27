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Россиян от долгов теперь не спасет даже смерть
Обновленная версия закона о банкротстве физических лиц будет содержать инструкцию по банкротству умерших граждан. Это следует из поправки ко второму чтению, которую внес председатель комитета Госдумы по собственности Сергей ГАВРИЛОВ, пишут «Известия». Она уже одобрена комитетом ко второму чтению, подтвердил «Известиям» сам Гаврилов, а принять закон в окончательном виде депутаты планируют до конца осенней сессии.
Документ дополняет законопроект новой статьей 223.1 «Условия и порядок банкротства гражданина в случае его смерти». Согласно статье, «дело о банкротстве гражданина может быть возбуждено после его смерти или объявления его умершим». Подать на банкротство сможет любой кредитор, имеющий права требования к умершему, а также его наследники. Если наследники не определены, дело о банкротстве осуществляет исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства. При этом всё наследство умершего гражданина попадает в конкурсную массу и будет реализовано назначенным судом финансовым управляющим. За свои услуги он получит 10 тыс. рублей единоразово плюс 2% от стоимости реализованного имущества.
При этом, как следует из проекта, на всю сумму требований кредитов к умершему гражданину будут начисляться проценты исходя из ставки рефинансирования Центробанка (в настоящее время — 8,25% годовых). Кроме того, сведения о признании гражданина банкротом (в том числе умершего) будут обязательны к публикации не только в электронном федеральном реестре сведений о банкротстве, но и в официальном печатном издании, следует из другой одобренной комитетом поправки к законопроекту. Ранее предполагалось, что в печатном СМИ сведения о банкротстве граждан не будут обязательны к публикации.
По мнению автора поправки, новая статья будет своеобразной льготой для наследников.
— Во-первых, наследники сразу видят, какими долгами обременено наследства, и могут от него вовремя отказаться, в случае если сумма долга превышает сумму наследуемого имущества, — рассказал «Известиям» господин Гаврилов. — Во-вторых, если в наследство, к примеру, достается квартира с большим долгом, который наследник не может сразу выплатить, в рамках процедуры он будет вправе воспользоваться льготной рассрочкой на несколько лет.
Законопроект о банкротстве физлиц планировалось принять еще в начале 2010 года: такая мера «поддержки социальной стабильности и защиты населения» была предусмотрена планом антикризисных действий правительства. Между тем одобренная правительством и согласованная всеми заинтересованными ведомствами (Минфином, Минэкономразвития, Минюстом и др.) версия законопроекта была внесена в Госдуму только летом 2012 года: на его разработку и согласование Минэкономразвития потратило около 5 лет. После этого проект неоднократно переносился, но неделю назад комитет Госдумы по собственности объявил о его готовности ко второму чтению. Но при этом одобренный текст поправок в комитете решили пока не обнародовать, ограничившись пресс-релизом.
Изначально предполагалось, что он нацелен только на реабилитацию должников, оказавшихся в сложном положении: в части с помощью прописанных законом мер по реструктуризации долга — распланировать исполнение обязательств и восстановить свою платежеспособность.
— Когда-то считалось, что пуля в лоб освобождает от обязательств, — говорит первый зампред комитета по бюджету и налогам Оксана ДМИТРИЕВА. — Теперь очевидно, это не только не освободит от обязательств, но и принесет некоторую прибыль кредиторам: ведь в настоящее время после смерти гражданина проценты не начисляются, а пока наследники примут наследство, пройдет довольно много времени. Теперь банки смогут на законном основании начислять проценты, пусть и в пределах ставки рефинансирования.
Юристы также считают, что банкротство умерших будет выгодно в первую очередь кредиторам.
— Если у умершего нет наследников или они не хотят вступать в наследство, то его имущество должно стать выморочным (то есть отойти государству), — говорит юрист коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Екатерина БАГЛАЕВА. — Видимо, возможность обратить взыскание на имущество умершего предназначено для того, чтобы решить проблему кредитора: зачем передавать имущество государству, если оно может покрыть долги умершего?
— Возможна ситуация, когда наследник отказался от наследства, а кредиторов у умершего несколько, — говорит юрист компании «Деловой фарватер» Павел ИВЧЕНКОВ. — Такая процедура позволит упорядочить процесс истребования долга, чтобы ни у кого из кредиторов не было преимущества.
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