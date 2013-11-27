Налоговики намерены вытрясти из бизнеса все. Несмотря на кризис

В очередном ежегодном рейтинге "Ведение бизнеса 2014" Россия продвинулась на 20 позиций, достигнув 92-го места. При этом в разделе "Уплата налогов" наша страна за два последних года поднялась на 49 позиций. Такого в истории рейтинга еще не было.

В чем секрет и как обстоят дела со сбором налогов в России, в интервью "РГ" рассказал руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

- Как получилось, что Россия так заметно продвинулась в рейтинге в части налоговых сборов?

- В новом рейтинге Россия действительно выглядит лучше многих стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Например, США на 64-м месте, Германия - 89-м. По отдельным составным показателям раздела "Уплата налогов" наша страна уже находится среди лидеров рейтинга либо на уровне развитых стран мира. По количеству налоговых платежей уже не первый год входит в первую десятку рейтинга, а по количеству часов, затрачиваемых на подготовку представления налоговой отчетности и уплату налогов, соответствует среднему показателю стран ОЭСР с высоким уровнем дохода на душу населения.

- Как выглядит динамика по сбору налогов, учитывая непростую ситуацию в экономике?

- За три посткризисных года налоговая служба обеспечила темпы роста налоговых поступлений, превышающие рост экономики, - ВВП вырос на 12,7 %, а налоги в реальном выражении - на 21,8 %.

В этом году сбор доходов действительно происходит в непростых экономических условиях. За январь - сентябрь рост ВВП составил 101,3 %. Для сравнения: 2012 год - 104 %. Индекс промышленного производства практически не растет - 100,1 % против 102,9 % в 2012-м. Финансовые результаты предприятий в январе - августе снизились на 18 процентов, а убытки выросли почти в 1,6 раза!

Нужно учитывать, что и внешнеторговый оборот сократился до 100,6 % - в 2012 году было 103,1 %. Экспорт - до 99,9 % - в 2012 году 103,5 %. А грузооборот транспорта до 99,6 % - 2012 год - 103,2 %.

Снижение поступлений по налогу на прибыль в основном произошло по крупным компаниям сырьевого сектора и во многом связано с экономической конъюнктурой. За 9 месяцев 2013 года мировые цены на нефть снизились на 2,9 %, на металлы - на 5-12 %, на уголь - на 7 %. В результате замедлился рост выручки компаний.

Но, даже несмотря на непростую экономическую ситуацию, нам за 10 месяцев 2013 года удалось за счет налогового администрирования увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет на 221,5 миллиарда рублей. То есть на 2,4 % больше, чем за аналогичный период 2012 года. В федеральный бюджет мы дали плюсом 112, 4 миллиарда рублей. Это на 2,6 % больше, чем в январе - октябре 2012 года.

- В качестве одной из причин снижения поступлений вы называли предъявление вычетов по НДС крупными компаниями в связи с реализацией масштабных инвестиционных проектов. Эта проблема остается?

- Вместе с замедлением оборотов компаний серьезное давление на поступление налогов, безусловно, оказывает и эта составляющая. Проекты, по которым предъявляются налоговые вычеты, носят долгосрочный характер. Многие из них запущены около 10 лет назад, например, строительство дорог. При этом срок окончания подобных проектов наступает либо в этом году, либо в ближайшие годы. Поэтому сегодня мы отмечаем и значительный рост вычетов по НДС, тогда как уплата была произведена в более ранние периоды.

Прогнозируемый объем таких вычетов в 2013 году составит около 1,5 триллиона рублей, что на 419 миллиардов рублей, или в 1,4 раза, больше, чем в 2012 году. При этом следует отметить, что вычеты предъявляются не пропорционально инвестициям. Крупнейшие налогоплательщики предъявляют вычеты со значительным лагом во времени. Это связано с учетной политикой и окончанием отдельных этапов реализации проектов - необходимостью сбора огромного количества первичных документов по разветвленной сети холдинговой структуры. Например, объем отложенных вычетов по инвестиционным проектам в газовой отрасли составляет 455 миллиардов рублей.

- Почему объемы налоговых вычетов не просчитали заранее?

- Действующее налоговое законодательство не позволяет детально анализировать и четко прогнозировать налоговые вычеты по инвестиционным программам. Эти вычеты накопились за 5-10 лет в процессе масштабных строек.

- В сложной экономической ситуации многие страны делают ставку на имущественные налоги. Как с этим обстоит дело в нашей стране?

- В текущем году ожидается рост поступлений по имущественным налогам, так, уже по состоянию на 1 ноября 2013 года сумма поступлений по налогу на имущество физических лиц составила 16,6 миллиарда рублей. Это на 29 % больше суммы поступлений за аналогичный период 2012 года. По земельному налогу - 137,9 миллиарда рублей - на 12 % больше суммы поступлений за аналогичный период прошлого года. И по транспортному налогу - 81 миллиард рублей, что на 18 % больше суммы поступлений за аналогичный период прошлого года.

Рост поступлений по имущественным налогам обусловлен проведением налоговыми органами ряда мероприятий. В их числе верификация баз данных налоговых органов и органов Росреестра, содержащих сведения об объектах недвижимости и их правообладателях, по итогам которой возросло количество объектов налогообложения, вовлекаемых в налоговый оборот по налогу на имущество физических лиц на 348 тысяч объектов, по земельному налогу - на 1,7 миллиона объектов. Это позволило дополнительно привлечь к уплате налога на имущество физических лиц 1,2 миллиона и земельного налога - 1,7 миллиона налогоплательщиков.

Свою роль сыграло инициирование работы по актуализации инвентаризационной стоимости объектов недвижимости органами власти субъектов Российской Федерации путем утверждения коэффициентов перерасчета. В итоге рост налоговой базы по налогу на имущество физических лиц составил 12 %, или 1 триллион рублей.

Нельзя не отметить верификацию баз данных налоговых органов и органов ГИБДД МВД России, по итогам которой возросло количество транспортных средств, вовлекаемых в налоговый оборот по транспортному налогу на 1,6 миллиона объектов. Это позволило дополнительно привлечь к уплате транспортного налога 1 миллион налогоплательщиков.

За шесть месяцев 2013 года налоговики передали в МВД для возбуждения уголовных дел 790 материалов — на 4,7 миллиарда рублей

Не могу не сказать о проблемах, которые не позволяют в настоящее время обеспечивать формирование доходной части бюджетов муниципальных образований за счет имущественных налогов на должном уровне.

Так, на сегодняшний день значительная часть объектов недвижимости не вовлекается в налоговый оборот в связи с отсутствием для этих объектов инвентаризационной стоимости - налоговой базы по налогу на имущество физических лиц. К таким объектам относятся в том числе объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы в рамках "дачной амнистии", объекты, поставленные на учет в 2013 году.

- Ежегодные потери бюджетов муниципальных образований из-за не вовлечения в налоговый оборот указанных объектов недвижимости составляют более 4 миллиардов рублей. Что с этим можно сделать?

- Решение этих проблем предполагается в рамках введения нового налога на недвижимое имущество граждан на основе кадастровой стоимости объектов недвижимости. Однако законопроект, предусматривающий новую систему налогообложения имущества граждан, до настоящего времени не внесен в Государственную Думу.

В отношении организаций первый шаг по установлению налоговой базы, имеющей рыночную основу, то есть кадастровая стоимость, сделан. С 1 января 2014 года у органов власти субъектов появилась возможность введения налога на имущество организаций для объектов торговли, офисов, объектов общественного питания на основе кадастровой стоимости этих объектов.

Введение единообразных правил налогообложения имущества граждан и организаций позволит не только создать равные условия для всех категорий налогоплательщиков, но и исключит возможность уклонения от уплаты налога на имущество за счет переоформления имущества на физических лиц.

- ФНС стала более активно сотрудничать с силовиками и ЦБ. Это дало какие-то результаты?

- В части взаимодействия с МВД выросла эффективность совместных проверок. За 9 месяцев 2013 года налоговыми органами с участием органов внутренних дел проведено 4790 выездных проверок, что на 12,5 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Дополнительно начислено по совместным проверкам - 118 миллиардов рублей. Это на 47 % выше уровня аналогичного периода прошлого года. Эффективность одной совместной выездной проверки увеличилась на 30 % и составила 25 миллионов рублей.

Выросла эффективность противодействия незаконному возмещению НДС. За первое полугодие 2013 года налоговыми органами передано в органы МВД России для возбуждения уголовных дел 790 материалов - на сумму в 4,7 миллиарда рублей. Это в 2,1 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Все эти материалы содержат информацию о признаках применения налогоплательщиками схем незаконного возврата или возмещения налогов.

По результатам рассмотрения материалов органами внутренних дел возбуждено 163 уголовных дела - в 3,7 раза больше, чем в 1 полугодии 2012 года.

- Как вы оцениваете инициативу вернуть силовикам право возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям?

- Без сомнения, налоговые органы не останутся в стороне от обсуждения данной инициативы президента. Сейчас проводится совместная работа с представителями МВД и Следственного комитета для выработки согласованных предложений.

ZRPRESS.RU, Владивосток.