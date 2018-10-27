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Госдума: россиянам лучше самим позаботиться о старости
Депутаты начали публично признавать очевидное
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр РЕМЕЗКОВ посоветовал россиянам заранее подумать о пенсии и откладывать деньги самостоятельно. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва».
«Я на пенсию и не рассчитывал. Старался построить свою жизнь, обеспечить себя пенсионными накоплениями. Хотя, как говорят, мы предполагаем, а Бог располагает. Я попробую самостоятельно заработать себе на старость. Советую сделать это каждому. Как говорят, на Бога надейся, а сам не плошай», — рассказал он.
По его мнению, материальную базу можно создать при правильном планировании. «Общемировая практика. Каждый работающий, если он не инвалид, то он заботится о своей пенсии. Переваливать на государство тоже сложно», — отметил он.
Депутат также добавил, что размер пенсии, в том числе повышенной, «не решает вопросы жизнеобеспечения».
Согласно прогнозу министра финансов Антона Силуанова, в 2020 году размер номинальных пенсий составит не менее 20 тысяч рублей.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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