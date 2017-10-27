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Нефть треплет рубль, как ветер флаг
Котировки Brent пробили отметку $59 за баррель!
Сегодня: Пища для «быков». Позиции «быков» сегодня усилятся в свете роста цен на нефть, мягкой монетарной политики (еврозона, РФ) и налоговой реформы в США.
• Нефть. Котировки Brent пробили отметку $59 за барр. после того, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман подтвердил, что королевство намерено сотрудничать со всеми нефтедобывающими странами, внутри ОПЕК и за его пределами, для восстановления баланса рынка. Комментарий указывает на вероятность продления сделки ОПЕК + на заседании 7 ноября.
• Заседание ЕЦБ. Заявление ЕЦБ оказалось довольно мягким: программа выкупа активов, которая должна была завершиться в декабре, продлена до сентября 2018 г., однако ее масштаб будет сокращен с текущего уровня EUR 60 млрд до EUR 30 млрд с января 2018 г., Марио Драги отметил возможность продления программы и далее в случае необходимости. Таким образом, слова европейского регулятора могут свидетельствовать о том, что первого повышения ставки не будет как минимум до конца 2018 г.
• Заседание ЦБ РФ. Сегодня ЦБ проведет очередное заседание. Наш макроэкономист ожидает снижения ставки на 25 б.п. Теоретически нельзя исключить и более агрессивного снижения ставки (на 50 б.п.), но, скорее всего, ЦБ предпочтет занять осторожную позицию в свете сохранения среднесрочных инфляционных рисков, а также неопределенности в сфере геополитики и на нефтяном рынке.
• Налоговая реформа в США. Реализация этого предвыборного обещания Трампа стала еще на шаг ближе: палата представителей проголосовала с минимальным перевесом (216-212) за дорожную карту бюджета на 2018 финансовый год. Теперь законодательство о налоговой реформе может быть принято в сенате простым большинством (без участия демократов).
Рост в США и Азии. США (S&P 500 +0.13%, DJIA +0.31%, NASDAQ -0.11%), Азия (Hang Seng +0.84%, Shanghai +0.28%, Nikkei +1.07%). Фьючерсы н а S &P 5 00 (+0.09%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $59.4 за барр. – выше открытия.
Вчера: Просадка. Снижение цен на нефть Brent и осторожность перед заседаниями центробанков определили направление торгов – рынки ушли вниз.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+1.78% до $59.5 за барр.), рубль ослаб к доллару до 57.85, РТС (+0.01%), ММВБ-50 (-0.14%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС Глобал Маркетс, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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