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Российское правительство поддержало законопроект о деофшоризации
Правительство поддержало законопроект о деофшоризации. Документ предлагает установить механизм налогообложения для доходов контролируемых иностранных компаний.
Как отмечается в законопроекте, к этому перечню будут относиться иностранные корпоративные структуры, не являющиеся налоговыми резидентами в России и созданные в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица.
Законопроект также вводит новое понятие «контролирующее лицо». Контролирующим лицом иностранной организации предлагается признавать физическое или юридическое лицо, доля участия которого в организации составляет более 25% либо (для физических лиц – совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) более 10% при условии, что доля участия всех налоговых резидентов России в этой организации составляет более 50%.
В заключение проекта правительство предложило «в целях сохранения уровня конкурентоспособности российских компаний за рубежом» дополнительно проработать вопросы увеличения доли участия лица в иностранной организации, позволяющего признать лицо контролирующим, а также снижения критерия эффективной налоговой ставки для непризнания организации контролируемой.
Правительство при это отмечает, что меры законопроекта в целом будут способствовать пресечению использования низконалоговых юрисдикций для получения необоснованной налоговой выгоды, а также позволят осуществлять налогообложение нераспределенной прибыли контролируемых иностранных компаний.
Итоговый вариант законопроекта о контролируемых иностранных компаниях (КИК) внесен в Госдуму 22 октября. Автором инициативы стало не правительство, как ожидали спорившие с ним бизнесмены, а депутаты. Как уточняется на сайте кабмина, документ внес вице-спикер Владимир Васильев («Единая Россия»). Документ был доработан после совещания у президента Владимира Путина, сообщил РБК представитель Минэкономразвития. Он сочетает в себе предложения Минфина и депутатов, уточнил РБК один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Владимир Парахин («Справедливая Россия»).
«Депутатский законопроект схож с проектом, над которым работает правительство, вероятно, он и будет принят, – сообщил ранее РБК в Госдуме. – Первое чтение ориентировочно состоится 11 ноября, на первом заседании первой пленарной недели. В целом закон может быть принят до 19 ноября – в этот день должно состояться заседание Совета федерации. Опубликование документа ожидается к 1 декабря», – пояснил источник в Госдуме.
Законопроект также вводит понятие налогового
резидентства организаций. Налоговыми резидентами России, помимо
юридических лиц, образованных в соответствии с российским законодательством, будут признаваться организации, фактически управляемые из РФ. Иностранным организациям также предлагает предоставить право при соблюдении определенных условий самостоятельно признать себя налоговым резидентом России. В этом случае иностранная организация не признается контролируемой иностранной компанией.
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