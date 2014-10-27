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Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2015-2017 годы

27 Октября 2014, 10:51 | В России

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. За принятие документа проголосовало 296 депутатов, против - 145, воздержавшихся не было.

Дефицит бюджета в следующую трехлетку запланирован по 0,6% ВВП ежегодно. В 2015 году он составит 430,7 млрд рублей, в 2016 году - 476,3 млрд рублей, в 2017 году - 540,9 млрд рублей, или 0,6% ВВП.

Доходы бюджета в 2015 году ожидаются на уровне 15 трлн 82,4 млрд рублей, или 19,5% ВВП, в 2016 году - 15 трлн 795,5 млрд рублей, или 19% ВВП, в 2017 году - 16 трлн 547,8 млрд рублей, или 18,4% ВВП; расходы -15 трлн 513,1 млрд рублей (20% ВВП), 16 трлн 271,8 млрд рублей (19,6% ВВП), 17 трлн 88,7 млрд рублей (19% ВВП).

Нормативная величина Резервного фонда на 2015 год утверждена в сумме 5 трлн 424,9 млрд рублей, на 2016 год - 5 трлн 824,6 млрд рублей, на 2017 год - 6 трлн 304,4 млрд рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2016 года запланирован в размере 7 трлн 218,5 млрд рублей, на 1 января 2017 года - 7 трлн 733 млрд рублей, на 1 января 2018 года - 8 трлн 514,3 млрд рублей, внешнего долга - $64 млрд, или 49,2 млрд евро, $71,5 млрд, или 55 млрд евро, и $77 млрд, или 59,2 млрд евро, соответственно.

Основные характеристики бюджета определены исходя из объема ВВП в 77 трлн 498 млрд рублей и уровня инфляции, не превышающего 5,5%, в 2015 году, 83 трлн 208 млрд рублей и 4,5% в 2016 году, 90 трлн 63 млрд рублей и 4% в 2017 году.

Законопроектом также утверждается, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета могут замещать внутренние госзаимствования в рамках финансирования дефицита бюджета. На 2015 год с учетом использования этих доходов в качестве источника финансирования дефицита закладываются чистые поступления от размещения госбумаг на внутреннем рынке на сумму 279,98 млрд рублей, на 2016 год - 297,283 млрд рублей и на 2017 год - 546,296 млрд рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: дефицит  бюджет  госдума 



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