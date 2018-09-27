Депозиты стали чуть выгоднее

Банки стараются нарастить базу своих пассивов любыми способами

В третьей декаде августа средняя максимальная ставка в России по банковским вкладам поднялась на 0,24 процентного пункта - до 6,56% годовых. По данным на середину сентября, самая высокая ставка по депозитам составляла 7,8%. Разница между процентными показателями довольно существенная. Но в Приморье далеко не все кредитные организации спешат повышать ставки по вкладам.

Сбербанк первым повысил ставки по депозитным вкладам до рекордных для него процентов – 6,7%. От пресс-службы банка Деловой газете «Золотой Рог» получить комментарий не удалось.

К концу августа инициативу крупнейшего в России банка подхватил и Россельхозбанк, заняв лидирующие позиции среди других финансовых организаций по вкладам - 7,8%. Еще одним крупным банком, повысившим доходность по всей линейке вкладов для физлиц в рублях и долларах США, стал Альфа-банк. Процентные ставки повысились на сроки привлечения денежных средств в рублях - свыше 9 месяцев, в долларах США - на все сроки привлечения. Максимальная процентная ставка по депозиту в рублях выросла до 7,4% годовых, в долларах США - до 3,19% годовых.

Если рассматривать картину в целом, то в первую тройку банков с высокими депозитами входят: Россельхозбанк (7,8%), банк «Восточный» (7,6%) и Азиатско-Тихоокеанский банк (7,2%). Еще пять представителей банковского сектора придерживают процент по вкладам на уровне 7%. У приморских банковских организаций процент по депозитам составляет ниже 6,8%. «Самая низкая депозитная ставка у Камчатпрофитбанка - 6,3%.

Чем же объясняется рост процентных ставок по депозитам?

Аналитики связывают повышение процентов по вкладам с желанием крупных банков частично реструктурировать и нарастить базу своих пассивов любыми способами, один из которых – увеличение привлекательности ставок со стороны населения.

«Одна из причин корректировки ставок по депозитам связана с тем, что ближе к концу года (в 4 квартале) банки традиционно начинают более активно кредитовать, в связи с чем банкам требуется дополнительная ликвидность, и банки вынуждены более активно привлекать вкладчиков привлекательными условиями по вкладам», - говорит начальник управления сберегательных, расчетных и комиссионных продуктов ОТП Банка Павел НУЖДОВ.

В первом полугодии наиболее привлекательными на рынке были ставки по средне-срочным вкладам (на 6 месяцев). Это было связано с устойчивым снижением рыночных ставок. В таких условиях банки старались не привлекать пассивы на длительный срок. Сейчас, когда корректировка ставок происходит в большую сторону, банки начали привлекать средства вкладчиков на более длительный срок – от года и более. Цель таких действий понятна: обеспечить запас фондирования на случай неблагоприятного развития событий на рынке и последующего удорожания пассивов.

«Безусловно, вклады являются наиболее консервативным и надежным инструментом для сбережений, поэтому они так популярны у населения в отличие от иных инвестиционных продуктов. Но в последнее время доходность вкладов существенно снизилась, в связи с чем клиенты готовы рассматривать альтернативные инструменты для инвестиций и сбережений», - говорит Павел Нуждов.

Возможно, августовское повышение ставок по депозитам в ряде крупных банков сможет вернуть интерес потребителей к банковским вкладам.

Наращивать привлекательность депозитов «сломя голову» бросились далеко не все банки. Например, второй по масштабам в России банк ВТБ и другой крупный банк - «Открытие» - капитал ставки не меняли.

«Политика банков в области ставок зависит от многих макропоказателей, в частности - величины ключевой ставки. Мы внимательно следим за развитием ситуации на рынке и действиями конкурентов и не исключаем возможности изменения условий», - сообщили в банке «Открытие».

Отметим, что Центробанк 14 сентября все-таки принял решение о повышении ключевой ставки до 7,5%. Как поясняет Банк России, такой шаг был сделан, чтобы снизить инфляционные риски и укрепить рубль. Кроме того, ведомство заявило об отказе закупать валюту для Минфина до конца года. У большинства финансовых аналитиков повышение ключевой ставки вызвало недоумение, в то время как со вторым решением регулятора согласны практически все. Тем не менее, ставка повышена на 0,25 процентных пункта, а, следовательно, рыночные ставки, как по кредитам, так и по вкладам должны еще больше подрасти.

«Сегодня мы видим позитивную тенденцию на рынке вкладов, где ставки последние годы снижались вслед за ключевой ставкой и инфляцией. Сейчас, в условиях повышения ключевой ставки ЦБ, мы вновь рады предложить нашим клиентам возможность размещения свободных средств на разные сроки на более выгодных условиях. Вклады и накопительные счета продолжают оставаться у клиентов основным инструментом для сбережений, а люди при этом доверяют свои средства крупным надежным банкам», - отмечает Алексей Ермаков.