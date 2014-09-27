Денежные переводы в России стали резко дорожать

О том, что переводить деньги станет дороже, объявил, в частности, крупнейший игрок на этом рынке - Western Union. Тарифы у него выросли в полтора-два раза. И это несмотря на то, что расценки у этой глобальной компании были и без того самыми кусачими.

Как объясняют эксперты, повышение ставок произошло из-за вступления в силу закона «О национальной платежной системе». По нему международным операторам денежных переводов теперь нужно держать в ЦБ гарантийные средства, равные двухдневному обороту компании. То есть, надо взять и заморозить довольно крупные суммы. Чтобы в случае каких-либо проблем было из каких средств помочь тем клиентам, кто свои деньги потеряет. Для компаний это лишние издержки, и они вынуждены перекладывать их на потребителя.

- Тарифы могут подрасти в среднем на 0,1%, не больше, - говорит аналитик БКФ-Банка Максим ОСАДЧИЙ. - Вряд ли российские

операторы будут столь заметно поднимать тарифы или вообще не будут их поднимать.

- Этот бизнес в России приносит мало прибыли, потому что проценты очень низкие, - говорит руководитель ассоциации «Электронные деньги» Виктор ДОСТОВ. - Любое новое требование закона вызывает желание тарифы поднять. Но они все равно по мировым меркам останутся мизерными.

Как рассказали «КП» представители системы «Золотая корона», вряд ли повышение тарифов станет тенденцией. Но, по словам экспертов, часть игроков могут воспользоваться ситуацией, чтобы немного поднять расценки. Тем более, что и конкуренция в отрасли снижается. Так, о своем скором закрытии уже сообщила «Быстрая почта» Райффайзенбанка.

За первые шесть месяцев этого года из страны через системы денежных переводов ушло почти $10 млрд. Больше 85% отправилось в страны СНГ.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.