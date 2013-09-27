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До 1 декабря продлена акция Сбербанка по отмене комиссий по кредитам для малого бизнеса
В рамках акции отменяется плата за предоставление и досрочное погашение кредита для компаний, чья годовая выручка не превышает 400 млн рублей.
Акция ОАО «Сбербанк России» по отмене комиссий по кредитам для малого бизнеса, стартовавшая 1 марта, продлена до 1 декабря 2013 года. В рамках акции банк отменяет плату за предоставление и досрочное погашение по большинству кредитных продуктов для малого бизнеса. Под льготные условия подпадают следующие программы: «Бизнес-доверие», «Бизнес-проект», «Бизнес-оборот», «Бизнес-инвест», «Бизнес-авто», «Бизнес-актив», «Бизнес-недвижимость», «Бизнес-рента», «Госзаказ».
– Одна из главных проблем, с которыми сталкивается малый бизнес в Приморье, – низкая доступность финансовых ресурсов, – отмечает Андрей Беднарский, начальник Управления продаж малому бизнесу Приморского отделения ОАО «Сбербанк России. – Отмена комиссий позволила задать новые стандарты работы с малым бизнесом на рынке кредитования. В результате средняя стоимость кредита для предпринимателя снизилась на 0,8 - 2%. В связи с большой популярностью новых условий среди наших клиентов было решено продлить действие акции до 1 декабря, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба ОАО «Сбербанк России».
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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