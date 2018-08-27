В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту

От греха подальше банки начали блокировать даже некоторые платежи в несколько сотен рублей

После вступления в силу закона о переводе денег с карты на карту банки стали всё чаще блокировать сомнительные, по их мнению, операции, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Эксперты усматривают в этом руку государства, которое стремится вывести теневое предпринимательство на белую сторону ведения бизнеса, пишет сайт БФМ. Однако в борьбе за честный труд страдают простые граждане России.

Майя О.:

- Хотела оплатить такси, но поняла, что средств на карте недостаточно. Попросила мужа перевести тысячу рублей, однако банк эту операцию заблокировал. Пришлось решать вопрос с оператором колл-центра в то время, пока счётчик такси тикал.

Переполох в социальных сетях. Интернет-пользователи выливают во всемирную сеть гигабайты негодования. Люди возмущены тем, что Большой брат не просто следит, а контролирует безналичное денежное обращение. Причём сумма перевода не имеет никакого значения – будь то 500 рублей или 5 миллионов. Подобная ситуация наблюдается и при переводах между депозитными счетами. Операционисты всё чаще запрашивают то расписки с обоснованием того, на каком основании переводятся деньги, то свидетельство о браке, подтверждающее родство.

Валентин Катасонов, председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор:

- Банки в полной растерянности. Они не знают, как им действовать, когда какое-то физическое лицо открывает счет. Некоторые банки предпочитают, обжегшись на молоке, дуть на воду. Кто-то их наказал или пригрозил, я имею в виду с Неглинки или с Росфинмониторинга, и они уже боятся открывать новые счета. Банки боятся делать какие-то денежные переводы. Ситуация террора. Самого настоящего террора.

А тут ещё и законопроект подоспел об ужесточении ответственности за предпринимательскую деятельность. Если нелегальный бизнесмен не желает выходить из тени, за это должен полагаться штраф в размере до 30 тысяч рублей. Такую инициативу подготовила группа депутатов-единороссов. Предложение уже поддержали в Минюсте и в думской фракции Единой России. Сообщается, что нововведение призвано поставить барьер для недобросовестных предпринимателей и создать в России честную и конкурентную среду. Эксперты полагают, что ловить незаконных бизнесменов будут как раз таки посредством отслеживания безналичных банковских операций. Заподозрить человека в незаконной предпринимательской деятельности контролирующие органы смогут, если тот, например, получил на карту денежный перевод.

Михаил Хазин экономист:

- Я могу вас уверить, что они внимательно посмотрят и любой перевод будет воспринят однозначно. Если тот, кто вам перевел деньги, либо является индивидуальным предпринимателем, либо занимается коммерческой деятельностью, а может, это частное лицо, которое может у вас что-либо купить. И это будет воспринято как незаконная предпринимательская деятельность и вам будет выставлен штраф – просто начислен тупо. В реальности это означает, что люди перейдут на чистый кэш. Они закроют все карточки. Они будут выкидывать карточку «Мир». Потом они будут устраивать демонстрации и говорить: нам не продают хлеб в магазине. Мы платим наличными – нам не дают.

Специалисты говорят: доказывать, что не верблюд и не жираф, человеку придётся в суде, предоставляя справки, в том числе о наличии родственных связей. Что сделать не всегда просто.

Лариса Науменко, заместитель руководителя Центра правового обслуживания:

- Сейчас государство хочет взять на контроль безналичные переводы денежных средств – отслеживать переводы по карточкам, вменять именно это в предпринимательскую деятельность. И у нас может сложиться ситуация, при которой каждый гражданин, который получает какие-то переводы на карту, по умолчанию будет считаться предпринимателем. Всё идет именно к этому. Каждому придётся оправдываться, что я – не предприниматель, что это родственники или друзья кинули мне деньги.

Ей вторит Валентин Катасонов: «Я думаю, что суды, конечно, буду захлёбываться, поэтому я не исключаю, что это будет делаться в каком-то ускоренном упрощенном варианте: безакцептное списание, например, каких-то денег или безакцептное замораживание каких-то денег, или, может, появятся «тройки», как это у нас было в 20-е годы, которые будут в течение 5 минут рассматривать дело и выносить свой вердикт».

Эксперты уверены: тотальный контроль государства за безналичным денежным обращением приведет к тому, что пострадают в первую очередь не серые предприниматели, а обычные граждане, которым понадобились деньги на оплату такси или бизнес-ланча. Теневой же сектор перейдёт на чемоданный расчёт – наличные в России пока никто не отменял.