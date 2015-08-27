Жесткие фискальные решения для России становятся неизбежными

Взгляд БКС: Новые официальные макропрогнозы дают реалистичную, хотя и мрачную картину будущего российской экономики. Таким образом, у правительства, по сути, не остается другого выбора кроме трудных решений о бюджетной экономии, которые в сочетании с негативными трендами роста доходов населения и инвестиций ускорят падение экономики, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Новость: МЭР представил новые макроэкономические прогнозы. Вчера министр экономики Алексей Улюкаев объявил основные параметры нового официального макроэкономического прогноза, подготовленного его ведомством. Мы отмечаем два важных изменения в прогнозах на 2015 г.:

- Несмотря на более оптимистичный прогноз по цене на нефть (прогноз средней цены Urals был повышен с $50 до $52 за барр.), министерство ожидает более существенного падения ВВП по итогам года – на 3.3% г/г (против майского прогноза -2.8% г/г).

- В то же время, МЭР ожидает более умеренного сокращения инвестиций в основной капитал и реальных доходов, более плавного оттока капитала и высокого счета текущих операций.

Изменения в годовых оценках цен на нефть и курса рубля означают, что министерство ожидает, что в последние пять месяцев 2015 г. цена на нефть Urals в среднем составит $47.1 за барр. (против $55.5 за барр. за 7M15), а курс рубля – RUB/$ 65.9 (против RUB/$ 57.5 за 7M15).

Тем не менее, сообщает деловая газета "Золотой Рог", наиболее существенные изменения претерпели прогнозы на 2016 г. МЭР ухудшил прогноз по всем основным показателям на 2016 г.: рост ВВП (с 2.3% до 1.8% г/г), цены на нефть ($55 за барр. против $60 за барр.), средний курс рубля (RUB/$ 60 против RUB/$ 56.8), инвестиции (нулевой рост против +3.1% г/г), реальные доходы (+0.6% против +1.1% г/г) и счет текущих операций ($60.8 млрд против $63 млрд). В то же время, министерство больше верит в способность российских властей справиться с инфляцией: прогноз по индексу потребительских цен на 2015 г. снижен до 11.4% г/г с 11.9%, на 2016 г. – до 6.7% с 7%.

Анализ: Необходимость реформ становится более явной. С начала года официальные прогнозы пересматриваются уже четвертый раз. Однако этот пересмотр несколько отличается: новые прогнозы представлены всего за месяц до того, как правительство должно направить проект бюджета на 2016 г. на рассмотрение в Государственную думу. Тот факт, что новый прогноз гораздо менее позитивен в отношении будущего России, ставит правительство перед сложным выбором: более существенное снижение будущих доходов бюджета означает, что для сбалансированного бюджета придется увеличивать трансфер из резервов, привлекать новый долг или сокращать будущие расходы. Последняя опция выглядит более вероятной: очередное сокращение индексации пенсий практически неизбежно, как и снижение госрасходов по социальным и даже оборонным статьям. Необходимость повышения пенсионного возраста также становится более насущной. Кроме того, власти будут ощущать более сильное давление проводить реформы – включая, сокращение бюрократических процедур, поддержание частных инвестиций и, вероятно, приватизацию части государственных активов.

Окончательная версия бюджета должна быть одобрена правительством через три недели.

Владимир ТИХОМИРОВ, главный экономист ФГ «БКС», специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток.