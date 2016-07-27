Ставки по вкладам в России упали до двухлетнего минимума

Во второй декаде июля средний размер максимальной процентной ставки по вкладам в десятке крупнейших российских банков снизился до 8,85 процента. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", об этом говорится на сайте ЦБ.

Таким образом, процентная ставка опустилась до минимального значения с середины июня 2014 года, когда доходность по депозитам составляла 8,83 процента. В первой декаде июля 2016 года этот показатель был равен 9,13 процента, следует из материалов Банка России.

При расчете показателя средней ставки используются данные Сбербанка, ВТБ 24, Промсвязьбанка, Альфа-банка, Газпромбанка и еще ряда кредитных организаций.

В начале июня максимальная процентная ставка по вкладам составила 9,43 процента.

Банк России 10 июня принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 10,5 процента.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.