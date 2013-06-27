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Новая пенсионная формула мотивирует россиян позже выходить на пенсию

27 Июня 2013, 17:35 | В России

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил о том, что внедряемая в РФ новая пенсионная формула мотивирует россиян позже выходить на пенсию.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, по разрабатываемой формуле размер пенсии будет напрямую зависеть от продолжительности общего страхового (трудового и нетрудового) стажа и размера заработной платы за каждый год, с которой работодатели уплачивали страховые взносы в систему ОПС. При этом минимальный трудовой стаж для получения пенсии составит не 5, а 15 лет.

«Чем больше человек будет работать, чем больше будет его зарплата и пенсионные отчисления, тем больше будет размер его пенсии. Если же гражданин решит выйти на пенсию позже положенного срока – не в 60, а, скажем, в 65 лет, то он может существенно увеличить пенсию – примерно в полтора раза», - пояснил Рязанский.

Также сенатор отметил, что, согласно новой формуле, если стаж составляет, к примеру, 35 лет, то пенсия составит 40% от уровня заработной платы на последнем месте работы. По словам сенатора, формула будет утверждена в августе текущего года, а ее нормы будут вводиться постепенно – в течение 10 лет.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: пенсии  труд 



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Комментарии

  • glm18:45, 27.06.2013#

    А кто бы мотивировал работодателей брать на работу людейпосле 50-55 лет.

  • САТАНА18:47, 27.06.2013#

    40 процентов от последнего места работы? это что белая зп 10-15 тоесть пенсия будет 4-5?=)

  • Псевдоним18:53, 27.06.2013#

    Сначала решили пенсионный возраст отодвинуть, а теперь еще делают все, чтобы размер пенсии был минимальным, да люди в таких условиях просто не доживут до пенсии - все для этого делается! А денежки опять у кого то в карманах осядут, у "сирот".

  • Псевдоним18:59, 27.06.2013#

    "Новая пенсионная формула мотивирует россиян позже выходить на пенсию" - а потом сразу умирать, . . . . чтобы не было времени ее получать?????????

  • Псевдоним22:56, 29.06.2013#

    а может стаж в 100 лет сделать тогда уж точно никому не придется платить пенсию

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