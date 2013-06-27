Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил о том, что внедряемая в РФ новая пенсионная формула мотивирует россиян позже выходить на пенсию.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, по разрабатываемой формуле размер пенсии будет напрямую зависеть от продолжительности общего страхового (трудового и нетрудового) стажа и размера заработной платы за каждый год, с которой работодатели уплачивали страховые взносы в систему ОПС. При этом минимальный трудовой стаж для получения пенсии составит не 5, а 15 лет.

«Чем больше человек будет работать, чем больше будет его зарплата и пенсионные отчисления, тем больше будет размер его пенсии. Если же гражданин решит выйти на пенсию позже положенного срока – не в 60, а, скажем, в 65 лет, то он может существенно увеличить пенсию – примерно в полтора раза», - пояснил Рязанский.

Также сенатор отметил, что, согласно новой формуле, если стаж составляет, к примеру, 35 лет, то пенсия составит 40% от уровня заработной платы на последнем месте работы. По словам сенатора, формула будет утверждена в августе текущего года, а ее нормы будут вводиться постепенно – в течение 10 лет.

ZRPRESS.RU, Владивосток.