Июнь может оказаться непростым месяцем для рубля

В четверг впервые за полгода стоимость барреля нефти Brent преодолела рубеж в $50, при этом пара рубль-доллар откатилась к уровню 65, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Уже звучат мнения о том, что мы становимся свидетелями начала нового повышательного тренда. Если внимательнее взглянуть на причины такого гэпа в нефти, станет очевидно, что спешить с выводами не стоит.

По нашему мнению, нефть в эти дни укрепляется на краткосрочных факторах, таких как перебои поставок из Нигерии, восстановление нефтяной инфраструктуры после масштабных природных пожаров в Канаде, снижение запасов в американских нефтехранилищах (-4,2 млн баррелей за прошедшую неделю по данным EIA). Кроме того, существуют определенные ожидания, что на заседании ОПЕК в следующий четверг будут предприняты определенные действия по сокращению добычи.

Вместе с тем, фундаментально причин для ралли в нефти в настоящее время мы не видим – китайская экономика демонстрирует признаки слабости, Иран продолжает наращивать добычу, возможно скорое увеличение добычи со стороны сланцевых компаний. Да, темпы прироста предложения на мировом рынке в целом снижаются, в частности, в США добыча снижается 11-ю неделю подряд, но совокупный спрос по-прежнему отстает и точку достижения баланса предсказать очень трудно. Возможно, она будет достигнута в 2017-2018 гг.

Поэтому можно говорить о том, что текущий рост нефтяных котировок носит временный характер и может в любой момент смениться коррекцией. И это не единственный риск, который подстерегает рубль в ближайшее время.

Например, не стоит забывать про увеличение вероятности повышения ставок в США, что является позитивным фактором для доллара. Даже если на ближайшем заседании ФРС 15 июня этого не случится, это только подогреет ожидания соответствующего решения на сентябрьском заседании. Кроме того российские компании будут осуществлять крупные выплаты по внешним долгам в следующем месяце (а это около $10 млрд), что также усилит спрос на валюту. Добавим сюда возможность снижения ключевой ставки Банком России на ближайшем заседании.

Одним словом, июнь может оказаться весьма непростым месяцем для рубля – в первой половине июня национальная валюта может столкнуться с риском ослабления до 69-70 за доллар. Если говорить о покупке валюты с целью диверсификации накоплений, то текущий момент можно считать удачным для формирования валютной позиции. Отмечу, что ее оптимальная доля в структуре сбережений человека, живущего и расходующего деньги в России, составляет 40%. В рублях целесообразно хранить не менее 60%.

Если говорить о долгосрочных перспективах, то по нашему базовому сценарию «черное золото» все же должно укрепляться во второй половине года по мере постепенного снижения темпов роста предложения на мировом рынке и общего улучшения ситуации в мировой экономике. К концу года мы можем увидеть нефть в районе $55, а рубль – в диапазоне 60-63.

Станислав НОВИКОВ, управляющий директор «БКС Ультима», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.