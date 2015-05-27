Негосударственные пенсии могут освободить от НДФЛ

Директор департамента пенсионного обеспечения министерства труда и социальной защиты РФ Игнат Игнатьев сообщил журналистам, что освобождение негосударственных пенсий от НДФЛ позволит существенно увеличить размер пенсии и станет хорошим стимулом для развития системы негосударственного пенсионного обеспечения в России, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС.

Представитель Минтруда отметил: «То, что нужно сделать уже сейчас - это освобождение негосударственной пенсии от НДФЛ. У нас было даже решение в правительстве о том, что с 2017 года это должно произойти. К сожалению, сейчас этот вопрос опять несколько «подвис» и передан на рассмотрение в Минфин, а там есть определенные проблемы».

«На наш взгляд, это серьезный стимул и это серьезный рост пенсий», - добавил Игнат Игнатьев, передает ТАСС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.