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Негосударственные пенсии могут освободить от НДФЛ
Директор департамента пенсионного обеспечения министерства труда и социальной защиты РФ Игнат Игнатьев сообщил журналистам, что освобождение негосударственных пенсий от НДФЛ позволит существенно увеличить размер пенсии и станет хорошим стимулом для развития системы негосударственного пенсионного обеспечения в России, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС.
Представитель Минтруда отметил: «То, что нужно сделать уже сейчас - это освобождение негосударственной пенсии от НДФЛ. У нас было даже решение в правительстве о том, что с 2017 года это должно произойти. К сожалению, сейчас этот вопрос опять несколько «подвис» и передан на рассмотрение в Минфин, а там есть определенные проблемы».
«На наш взгляд, это серьезный стимул и это серьезный рост пенсий», - добавил Игнат Игнатьев, передает ТАСС.
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