Банки готовятся к волне банкротств в бизнесе

Ассоциация российских банков прогнозирует, что после введения права на банкротные иски из-за технических однодневных дефолтов суды будут завалены делами о банкротствах.

Законопроект, расширяющий полномочия кредиторов в делах о банкротстве компаний, нуждается в существенной доработке - текущая версия может повлечь волну необоснованных банкротных исков от кредиторов, а также другие злоупотребления с их стороны. Это приведет к массовым банкротствам российского бизнеса, в том числе банков, говорится в заключении Ассоциации российских банков на законопроект. Об этом пишут «Известия».

Напомним, проект спорного закона был внесен в Госдуму 26 февраля 2014 года. Сейчас документ, направленный на усиление позиций кредиторов, рассматривает профильный комитет Думы по вопросам собственности; проект готовится к первому чтению. В АРБ этот текст обильно критикуют: во-первых, согласно новации, должник может быть признан неплатежеспособным, «если он прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные обязательства, срок исполнения которых наступил».

- При буквальном прочтении данной нормы следует, что просрочка в один день уже может рассматриваться в качестве основания для признания факта банкротства должника, - пишет АРБ в Думу. - Вместе с тем на практике необходимо различать такие понятия, как «техническая» однодневная просрочка (которая не свидетельствует об утрате компанией платежеспособности) и признак несостоятельности под названием «однодневная просрочка» (которая означает реальную остановку платежей).

По мнению АРБ, текущая редакция законопроекта повлечет волну необоснованных исков со стороны кредиторов, существенно увеличив нагрузку на судебную систему. Чтобы этого избежать, ассоциация предлагает оставить предусмотренный законом срок, по истечении которого кредитор вправе подать банкротный иск к компании/банку, — 3 месяца с момента остановки исполнения обязательств должником.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.