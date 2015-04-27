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Управление Росреестра информирует об изменениях в регистрационной системе

27 Апреля 2015, 16:00 | В России

В соответствии с нововведениями в законодательстве с 31 декабря 2014 года государственная регистрация прав производится в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления и необходимых документов. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на  Управление Росреестра по Приморскому краю.  

Общий (предельный) срок государственного кадастрового учета - постановка и снятие с учета объекта недвижимости, учет его изменений и учет части объекта недвижимости также производится в течение 10 рабочих дней.

Государственная регистрация прав на основании нотариально удостоверенных документов проводится не позднее чем в течение 3 рабочих дней, следующих за днем приема заявления и необходимых документов.

Обращаем внимание, что в исчислении общего срока теперь не участвуют выходные дни и нерабочие праздничные дни. Учитываются только рабочие дни.

Отметим, что планом мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» предусмотрено постепенное сокрушение до 2018 года сроков государственной регистрации прав – до 7 дней, постановки на государственный кадастровый учет – до 5 дней.

В рамках исполнения той же «дорожной карты» и в целях прозрачности осуществления государственной регистрации прав и кадастрового учета недвижимости, а также уменьшения коррупционной составляющей на портале Росреестра (www.rosreestr.ru) и Управления по Приморскому краю (to25.rosreestr.ru) размещены сведения о процедуре получения услуг, включая размер государственной пошлины, срок предоставления, а также результаты оказания услуг. Типовые стандарты также представлены на информационных стендах в офисах приема-выдачи документов, или же могут быть получены при консультировании у специалиста регистрирующего органа или кадастрового учета.

Напомним, что на сегодняшний день заявители с необходимыми документами для получения услуги Росреестра могут обратиться в филиал Кадастровой палаты или в любой из многофункциональных центров.

Росреестр продолжает работу по оптимизации процедур государственной регистрации прав и кадастрового учета недвижимости, в том числе в целях облегчения ведения бизнеса и улучшения качества предоставления государственных услуг. Росреестр и его территориальные отделы инициируют и являются участниками информационных кампаний на тему упрощения ведения бизнеса, а также семинаров, круглых столов по вопросам регистрации прав и кадастрового учета недвижимости с заинтересованными представителями бизнес-сообщества.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: регистрационная система  дорожная карта  Росреестр 



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