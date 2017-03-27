Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рубль думает куда ему двигаться дальше
Прогноз на неделю от деловой газеты «Золотой Рог»: Инвесторы оценивают риски. Как и на прошлой неделе, котировки Brent находятся под давлением на фоне неопределенных перспектив: на прошлой неделе запасы нефти в США возобновили рост, в то время как представители ОПЕК обсуждают возможность продления программы сокращения добычи еще на полгода (встреча назначена на май).
Давление на рисковые активы также оказывают сомнения относительно способности Дональда Трампа исполнить свои обещания по стимулированию роста. Так, его план отмены программы здравоохранения Obamacare, который рассматривался как тест на возможность проведения остальных реформ, не нашел поддержки конгресса.
Смешанная динамика в США и Азии. Американские рынки акций завершили пятницу разнонаправленно (DJIA -0.29%, S&P 500 -0.08%, NASDAQ +0.19%). Азиатские индексы также показывают смешанную динамику (Hang Seng -0.28%, Shanghai +0.14%, Nikkei -1.40%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.54%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $50.77 за барр. – ниже открытия.
Обзор прошедшей недели: Волатильность из-за нефти и реформ Трампа. Котировки Brent колебались под влиянием роста запасов нефти в США и, позднее, сигналов от ОПЕК касательно намерений пролонгировать сделку на ближайшей встрече картеля в мае. Спрос на рисковые активы оказался под давлением на фоне неопределенности перспектив реализации реформ Трампа.
По итогам недели: Цены на нефть Brent снизились (-1.4% до $51 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 56.93, РТС (+1.1%), ММВБ (+0.1%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Рубль думает куда ему двигаться дальше
- Рубль ждет последняя "хорошая" неделя
- Рубль снова набивает себе цену
- Visa разрешила банкам брать комиссию за снятие денег из банкоматов
- Российские банки могут отказаться принимать евро
- Курс рубля к доллару скоро составит 67,5
- Китайцы и нефть поддержали рубль
- Чиновники отчитаются за свою зарплату
- Нефть опять тащит рубль в пропасть
- По рублю ударят со всего размаха
Новости раздела
- Рубль думает куда ему двигаться дальше
- Рубль ждет последняя "хорошая" неделя
- Рубль снова набивает себе цену
- Visa разрешила банкам брать комиссию за снятие денег из банкоматов
- Российские банки могут отказаться принимать евро
- Курс рубля к доллару скоро составит 67,5
- Китайцы и нефть поддержали рубль
- Чиновники отчитаются за свою зарплату
- Нефть опять тащит рубль в пропасть
- По рублю ударят со всего размаха
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Одно из ключевых предприятий Приморья выходит из банкротства
- Владивосток устал ютиться в "гостинках"
- Рубль ждет последняя "хорошая" неделя
- Силовики добрались до банка Дарькиных
- "Люди Николаева" идут на праймериз во Владивостоке
- Ключевой актив империи Дарькина принес 2,7 миллиарда рублей чистой прибыли за 2016 год
- Директорами аэропорта Владивосток стали представители сингапурского аэропорта Changi
- Установкой "ЭРА-ГЛОНАСС" займется "Сумотори-Авто"
- "Ростелеком" и Федерация фигурного катания на коньках России дали старт второму сезону проекта "Дети на льду. Звезды"
- В мэрии Владивостока началась кадровая революция