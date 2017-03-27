Рубль думает куда ему двигаться дальше

Прогноз на неделю от деловой газеты «Золотой Рог»: Инвесторы оценивают риски. Как и на прошлой неделе, котировки Brent находятся под давлением на фоне неопределенных перспектив: на прошлой неделе запасы нефти в США возобновили рост, в то время как представители ОПЕК обсуждают возможность продления программы сокращения добычи еще на полгода (встреча назначена на май).

Давление на рисковые активы также оказывают сомнения относительно способности Дональда Трампа исполнить свои обещания по стимулированию роста. Так, его план отмены программы здравоохранения Obamacare, который рассматривался как тест на возможность проведения остальных реформ, не нашел поддержки конгресса.

Смешанная динамика в США и Азии. Американские рынки акций завершили пятницу разнонаправленно (DJIA -0.29%, S&P 500 -0.08%, NASDAQ +0.19%). Азиатские индексы также показывают смешанную динамику (Hang Seng -0.28%, Shanghai +0.14%, Nikkei -1.40%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.54%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $50.77 за барр. – ниже открытия.

Обзор прошедшей недели: Волатильность из-за нефти и реформ Трампа. Котировки Brent колебались под влиянием роста запасов нефти в США и, позднее, сигналов от ОПЕК касательно намерений пролонгировать сделку на ближайшей встрече картеля в мае. Спрос на рисковые активы оказался под давлением на фоне неопределенности перспектив реализации реформ Трампа.

По итогам недели: Цены на нефть Brent снизились (-1.4% до $51 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 56.93, РТС (+1.1%), ММВБ (+0.1%).