Рубль ждет последняя "хорошая" неделя

На следующей неделе рубль будет отыгрывать пятничное решение ЦБ при поддержке налогового периода, а также календарного фактора, подразумевающего завершение в последующие дни I квартала, сообщает деловая газета «Золотой Рог». По оценке аналитиков, он оказался более чем хорошим для национальной валюты.

Календарный фактор

Центробанк принял решение о снижении ключевого ориентира на четверть процентного пункта, пишет сайт Vestifinance.Ru. При этом регулятор обещает понижать ставку постепенно, возможно, с некоторыми паузами, сохраняя умеренную жесткость денежно-кредитной политики.

На следующей неделе (с 27 марта по 2 апреля) рублю так или иначе придется отыгрывать пятничное решение ЦБ РФ, который все-таки освежил тренд и впервые с сентября 2016 г. снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 9,75%. При этом, отметив ускоренное снижение инфляции и замедление инфляционных ожиданий, регулятор допустил возможность постепенного снижения ключевой ставки во II-III кварталах 2017 г.

Произведенное регулятором снижение планки на 25 б. п. привело к укреплению рубля примерно на 30 коп., поскольку ряд участников рынка, видимо, заложились на более агрессивное снижение ставки на 50 б. п., предположил начальник аналитического департамента ИК "Арбат Капитал" Сергей Фундобный, По его мнению, в течение следующей недели, которая не выглядит очень насыщенной событиями, способными оказать существенное влияние на курс рубля как внутри страны, так и за ее пределами, наиболее весомым может стать календарный фактор.

Следующая неделя будет последней неделей I квартала, который оказался более чем хорошим для рубля. В результате тот укрепился к доллару более чем на 6%, несмотря на снижение цен на нефть в марте и неоднократные заявления чиновников о переоцененности российской валюты. "Поэтому я полагаю, что шансы на ослабление рубля на следующей неделе невелики: кэрри-трейдеры постараются удержать его курс к доллару вблизи текущего уровня (57 руб.) даже при умеренно негативном внешнем фоне. Если же ситуация на мировых площадках будет благоприятной и/или цены на нефть пойдут вверх, то мы вполне можем увидеть укрепление российской валюты до 56,0-56,5 руб. за доллар", - рассказал Фундобный.

Главный экономист "Росбанка" Евгений Кошелев также считает, что недельный горизонт для рубля выглядит умеренно позитивным в свете пятничного решения ЦБ. Причем, по его словам, приоритет может быть отдан не столько понижению ставки, сколько смягчению ориентиров сразу на два квартала вперед. "На этом фоне интерес к рублевым активам сохранится в умеренном объеме и создаст рублю номинальную поддержку с целью протестировать уровень 56,7 рубля за доллар", - уточнил Кошелев.

Рублевая сила

На то, что для среднесрочных перспектив рубля более важное значение имеет предполагаемая траектория дальнейшего движения ключевой ставки ЦБ (которая в целом не изменилась), а не ее разовое снижение на 25 б. п., указал и ведущий аналитик "Промсвязьбанка" Михаил Поддубский. В связи с этим он исключил возможность серьезного среднесрочного влияния упомянутого решения регулятора на курс российской валюты.

Как напомнил Поддубский, на начало следующей недели приходится пик налоговых выплат (27-28 марта будут выплачены НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль), соответственно приближение налоговых платежей может оказать поддержку национальной валюте, сегодняшние значения которой заметно переоценены относительно нефтяных котировок. В дальнейшем же текущая перекупленность в рубле относительно нефти может постепенно начать сокращаться: что, очевидно, будет происходить либо за счет ослабления самой российской валюты, либо за счет роста нефтяных котировок, оговорил ведущий аналитик "Промсвязьбанка".

Ведущий аналитик УК "Горизонт" Владимир Рожанковский также допустил вероятность последующего снижения рублевого курса, причем уже на следующей неделе. Как он указал, вследствие предпринятого Центробанком снижения планки до 9,75% дифференциал по ставкам между Россией и Европой снизился, и, как следствие, операции carry trade, которые во многом продолжают определять текущую силу рубля, также должны несколько поумериться. Тем не менее этот фактор будет в большей мере зависеть не от пятничного решения ЦБ, а от того, насколько быстро банки и облигационные эмитенты, прежде всего ОФЗ, начнут снижать доходности. "Если временной лаг будет коротким, то описываемый эффект проявит себя уже на следующей неделе и российская валюта может ослабнуть до 58,50—58,70 руб./$", - констатировал Рожанковский.

Игры в carry trade

И, по определению эксперта ИХ "Финам" Василия Олейника, последующие перспективы рубля будут определяться в первую очередь ситуацией на долговом рынке. Как он отметил, на снижение Центробанком ключевой ставки на 0,25% российский рубль практически не отреагировал. Также он игнорировал и снижение котировок нефти в марте почти на 10% и даже, напротив, укреплялся. При этом, в большей степени из-за крепкого рубля, только за первых два месяца 2017 г. дефицит бюджета составил уже 150 млрд руб., да плюс еще добавится март. Бюджетный дефицит правительство перекрывает через размещение ОФЗ, занимая деньги под 8,7% годовых и провоцируя еще большее укрепление национальной валюты, указал Олейник.

Тогда как, продолжил он, львиную долю поступающих доходов от продажи экспорта Минфин направляет на покупку иностранной валюты, вместо того чтобы этими доходами перекрывать дыру в бюджете. Казалось бы, где логика? Подобная схема станет логичной в случае падения рубля более чем на 9%. И, похоже, это возможно в текущем году, если даже ЦБ закладывает среднюю цену нефти на второе полугодие в $40 за баррель. К тому же уже четвертый аукцион по размещению ОФЗ в этом году проходит со скрипом. То есть привлекательность carry trade уже падает, и совсем скоро на рынке ОФЗ начнется фиксация. Что может послужить сигналом на выход из российских ОФЗ и когда это произойдет, понятно, прогнозировать сложно. Но доля нерезидентов в российских ОФЗ на сегодня рекордная. Вероятно, и поэтому Центробанк не стал никого пугать, ограничившись снижением ставки на скромные 0,25%. В любом случае, очевидно, что игра в carry trade и в российский рубль подходит к финалу, и скоро начнутся обратные процессы по оттоку спекулятивного капитала из российского долгового рынка, предупредил Олейник.

Причем только из-за нехватки времени в преддверии счастливого приближения пятничного вечера с ним не удалось уже затронуть еще одну любимую тему - о воздействии фактора США, а сегодня конкретно фактора тамошнего президента Дональда Трампа (рискующего увязнуть с проведением своих инициатив через конгресс) на глобальные и в том числе российские экономические процессы.

Из значимых событий в Соединенных Штатах, кстати, в календаре будущей недели, в частности на вторник, запланировано выступление главы ФРС Джанет Йеллен вкупе с информацией по индексу потребительской уверенности за март. В пятницу американская статистика пополнится данными по личным доходам и расходам за февраль.

Тогда как для России следующая рабочая неделя закроется оглашением результатов планового пересмотра суверенного кредитного рейтинга РФ от агентства Fich. А что до российского рубля, то его, как уже было сказано, ожидают отголоски решения ЦБ, пик налогового периода и завершение последней "хорошей" недели. Хотя в самом ли деле она окажется последней, станет ясно лишь впоследствии.

Наталья ПРИХОДКО.