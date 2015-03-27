У Сбербанка 30 марта возможны перерывы в работе банковских карт

Крупнейший банк страны в этот день проведет технологические работы.

У Сбербанка 30 марта в период с 00:00 МСК (07.00 по Владивостоку) по 5:10 МСК (12.10 по Владивостоку) запланировано проведение технологических работ в своем вычислительном комплексе.

"В связи с этим в указанный период возможны кратковременные перерывы в обслуживании банковских карт, эмитированных Сбербанком, общей продолжительностью не более 5 минут. Приносим извинения за возможные неудобства", - говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.