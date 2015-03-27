В апреле Россию ждут массовые сбои в обслуживании пластиковых карт

С 1 апреля все внутрироссийские транзакции должны будут проводиться через Национальную систему. Поэтому до 31 марта все международные платежные системы обязаны перевести процессинг в НСПК. Однако процесс затягивается. MasterCard заключила договор с национальной системой в декабре, а Visa только в конце февраля. Как сообщают источники российских СМИ в банковской сфере, полностью отладить процессинг до конца марта не удастся ни одной из платежных систем.

Деловая газета «Золотой Рог» публикует полную версию интервью издания «КоммерсантЪ» с председателем совета ассоциации «Электронные деньги» Виктором Достовым:

— Получается, что международные платежные системы затянули процесс и сами банки?

— Я бы не говорил о затягивании. Это, скорее, очень долгая переговорная торговля, потому что изначально был принят 112-й закон, он предусматривал наличие страховых депозитов, которые требовали внести Visa и MasterCard, они на это не пошли, была довольно долгая торговля, обсуждение. Сошлись на том, что Visa и MasterCard подключатся к НСПК, и тогда с них не будут требовать страховой депозит. Но понятно, что это долгий процесс, это чисто технологический процесс, и времени на него осталось действительно очень мало.

— А в чем сложности тестирования новой системы?

— Я бы сказал, что основная сложность в том, что это довольно беспрецедентный процесс, потому что, насколько я знаю, Visa и MasterCard поддерживают локальный процессинг в очень считанном количестве стран, и ни у кого нет опыта. Я думаю, что НСПК первый раз в жизни увидела протоколы Visa и MasterCard, которые они использовали для внутренних нужд, потому что и Visa, и часть MasterCard увидели в первый раз. Но это просто большая технологическая задача, которую не решить быстро.

— А сколько времени потребуется на это?

— Мне сложно сказать, я не специалист по IT, но я, честно говоря, думаю, что в спокойном режиме, наверное, еще бы месяца два-три очень не помешали для тестирования, отладки и последующего запуска.

— Как вы думаете, могут ли продлить время на тестирование, или нет?

— Основная проблема в том, что это закон, если бы это был какой-то подзаконный акт, я думаю, вопрос бы решили легко. К сожалению, это закон, который требует от Visa и MasterCard с первого числа начать вносить страховой депозит. Я вижу возможный сценарий, что они начнут вносить страховой депозит кусками, что тоже можно по закону, потом его вернут, когда все заработает, или, соответственно, найдут еще какую-нибудь формальную оговорку, которая позволит отложить фактическое начало работы.

— В целом можно не опасаться, что будут какие-то сбои в обслуживании карт?

— Я бы сказал, что это звучит слишком оптимистично, потому что какие-то сбои будут неизбежно — это большой процесс — но хочется надеяться, что они не будут массовыми, самое главное.

— Можете пояснить, какие это могут быть сбои?

— Сбои могут быть любые, может не проходить платеж, может совершаться двойное списание, могут быть какие-то неадекватные данные об остатке на карте, в принципе может быть любой технический сбой, который можно придумать.

— Я так понимаю, сбои будут по всей стране?

— Это географически не привязано, собственно, если будет сбой в каком-то банке, то у всех клиентов этого банка будет сбой. Это не фатально, потому что все эти операции можно будет восстановить, и клиентские деньги не пропадут в любом случае. Но, в принципе, такие неприятные сюрпризы вполне возможны, по крайней мере, теоретически.

— Пользователям можно сейчас какие-то советы дать:не пользоваться картами в этот период, или, наоборот, можно не беспокоиться, не волноваться и не переживать?

— Вы знаете, я, честно говоря, думаю, что массовых сбоев не будет. Но не помешает иметь некоторое количество наличности на тот случай, что именно с вашей картой, с вашим банком будут проблемы.

— А если платежные системы согласятся, как вы говорите, вносить обеспечительные взносы, пускай даже частями, удастся ли избежать этих проблем?

— Мы возвращаемся к тому, что это просто вопрос времени на аккуратный запуск, аккуратное тестирование. Я думаю, что чем больше времени будет, тем качественнее система будет работать на старте. Понятно, что какие-то проблемы все равно будут, они есть и в штатном режиме, но чем больше будет времени на запуск, тем меньше будет таких проблем после него.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.