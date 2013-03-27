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Налоговый вычет для арендаторов жилья вводить нецелесообразно - Минфин

27 Марта 2013, 17:45 | В России

Минфин РФ не считает целесообразным предоставление налогового вычета арендаторам жилья, сообщил директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России Илья Трунин.

"Вычет давался под другие цели: на приобретение жилья, а не на аренду. Он стимулирует приобретение жилья и его строительство, а если мы размажем эту льготу на всех, кто берет его в аренду, - это будет странно", - сказал Трунин агентству "Прайм".

Согласно законодательству, граждане имеют право на получение налогового вычета в пределах 2 миллионов рублей при приобретении или строительстве жилья. Как сообщал ZRPRESS.RU, ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) России предложила предоставлять аналогичный вычет гражданам, арендующим жилье. Таким образом налоговики рассчитывали простимулировать арендаторов информировать налоговую службу о гражданах, которые получают доходы, сдавая жилье в аренду.

По мнению Трунина, предоставляя вычет, вряд ли можно будет справиться с проблемой ухода от уплаты налогов при сдаче жилья в аренду. Он, в частности, напомнил, что наличие вычета на приобретение жилья не побуждает продавцов декларировать продажу недвижимости, которая находилась в собственности меньше трех лет и подлежит налогообложению.

"С моей точки зрения, налоговые причины не являются главными в нерегистрации договора аренды", - сказал Трунин. Он пояснил, что регистрация договора - это длительная процедура, которая требует дополнительных затрат. "Кроме того, появляется возможность зарегистрировать жильца, а этого не все хотят", - добавил он.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По сообщениям прессы
Теги: налоги  аренда  минфин  жилье  недвижимость  ФНС 



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