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В Госдуме намерены пересмотреть порядок предоставления льготы по НДС для СМИ

27 Марта 2013, 15:39 | В России

Депутаты Госдумы составили проект протокольного поручения, в котором предлагается ввести дифференцированный подход к предоставлению налоговой льготы по НДС для средств массовой инфомации.

Инициаторы решения поясняют, что «некоторые СМИ, принимая помощь от государства, используют предоставленные им возможности для собственной наживы, не брезгуя никакими способами получения доходов, в том числе, предоставляя свои рекламные площади под рекламу интимных услуг».

В этой связи депутаты предлагают ввести дифференцированный подход к предоставлению льготы по НДС для СМИ: «Можно, как минимум, рассмотреть 3 варианта такого подхода: 1.  Издания, публикующие объявления эротического характера даже в косвенной форме, не должны подпадать под льготное налогообложение, так как фактически являются изданиями рекламного или эротического характера. 2.  Предоставить право определять получателей налоговой льготы с учетом мнения регионов. Это позволит гораздо оперативнее и с меньшими затратами устанавливать, не злоупотребляет ли издание правом на льготы по уплате НДС. 3.  Полностью отменить указанную налоговую льготу в отношении периодических печатных изданий, исходя из того, что журналистское сообщество должно нести корпоративную ответственность».

ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото Игоря КРАВЦА.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги: госдума  проекты  налоги  СМИ 



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Комментарии

  • Замполит18:27, 27.03.2013#

    А депутаты не должны нести корпоративную ответственность за свою работу. Проворовался один - пусть каждый десятый сдаст мандат. Почему приморские СМИ должны нести ответственность за разборки по ту сторону Садового кольца?

  • Псевдоним14:30, 28.03.2013#

    Депутаты правы, налоговые льготы СМИ надо отменить.

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