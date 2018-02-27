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Доллар не падал так низко уже три года
Американская валюта упала к российской до минимума с апреля 2015 года
Курс доллара США по отношению к российской валюте упал до минимального значения с апреля 2015 года - ниже 55,55 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Предыдущего минимума в 55,58 рубля американская валюта достигала 25 января. К 10:50 мск 27 февраля курс доллара снизился по сравнению с предыдущим закрытием на 5 копеек, до 55,69 рубля, евро - вырос на 11 копеек, до 68,70 рубля, пишет «Лентра.Ru».
Нефть Brent на лондонской бирже ICE стоила 67,17 доллара за баррель (минус 0,18 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии). Цена апрельских фьючерсов на американскую смесь WTI снизилась на 0,17 процента, до 63,80 доллара за баррель.
Укрепление российской валюты происходит на фоне стабильного уровня нефтяных цен и изменения кредитного рейтинга России. 24 февраля агентство Standard&Poors повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного (ВВВ-) со стабильным прогнозом. До этого он был спекулятивным (ВВ+). Агентство Fitch сохранило рейтинг на уровне ВВВ- с позитивным прогнозом.
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