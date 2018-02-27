Кредиты по биометрическим данным будут выдавать уже в следующем году

Российские банки тестируют единую биотметрическую систему данных клиентов, на их основе ЦБ и «Финтех» запустит «маркетплейс» для выдачи кредитов и оформления страховых полисов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Для получения кредита больше не придется ездить в банк. В июле 2018 года в России запустят единую биометрическую систему, а в 2019 году она будет доступна всем заемщикам и клиентам страховых компаний. Идентифицировать заемщиков будут по голосу и фото. На ипотеку онлайн-банки могут перейти через несколько лет. Биометрию планируют ввести для получения госуслуг в здравоохранении и торговле.

12 «пилотов»

12 российских банков тестируют Единую биометрическую систему, рассказал вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр АЙВАЗОВ, представив первую рабочую версию платформы. В числе банков, пилотирующих новый сервис, Сбербанк и ВТБ. В качестве «подопытной» выбрали банковскую индустрию именно потому, что она сегодня находится на достаточно высоком технологическом уровне. В проекте принимают участие Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Почта-банк, Райффайзенбанк, «Ак Барс», СКБ-банк, Тинькофф-банк и «Хоум Кредит». Запуск системы запланирован на 1 июля 2018 года. Полный перечень банков, которые будут использовать Единую биометрическую систему с момента ее запуска, будет сформирован Банком России.

Единая биометрическая система использует фотоизображение и голос клиента. Предполагается, что клиент будет очно сдавать в банк свои биометрические данные, после чего сможет получать услуги в любом банке дистанционно. С помощью платформы клиенты банков смогут обслуживаться дистанционно, получая на первом этапе такие услуги как открытие счета, кредит и перевод средств.

В случае с банком «Тинькофф» первичая идентификация клиентов осуществляются при выезде представителей банка, имеющих специальное Android-приложение. Для снятия биометрических данных Android-приложение будет доработано. По словам гендиректора банка Оливера ХЬЮЗА, «Тинькофф» уже имеет собственные технологии распознавания голоса и лиц. Работу с биометрией пользователь будет осуществлять через веб-интерфейс или через мобильное приложение банка. Во втором случае пользователю необходимо будет, помимо обновленного банковского приложения, установить еще и криптографическое приложение от «Ростелекома» для защищенной передачи биометрических данных.

В дальнейшем Единая биометрическая система может применяться в здравоохранении, образовании, ритейле, e-commerce, а также для получения государственных и муниципальных услуг, отметил Айвазов.

На самом деле к сбору биометрических данных банки приступили уже несколько лет назад. Так, Альфа-Банк еще в 2015 году предложил пользователям мобильного банка «Альфа-Мобайл» биометрическую авторизацию. А в январе 201 7году запустил пилотный проект, в рамках которого в мобильных приложениях выездных менеджеров по работе с премиальными клиентами владельцами пакета услуг «Максимум+» используется технология распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader, разработанная компанией Smart Engines. Работы по интеграции библиотек распознавания в мобильное приложение выполнили ИТ-специалисты банка. Мобильное приложение Альфа-Банка предназначено для обслуживания премиальных клиентов банка вне отделений.

В свою очередь Сбербанк запустил пилотный проект по идентификации банкоматом клиента по лицу. Первый подобный банкомат установлен в Agile-офисе Сбербанка. С его помощью сотрудники банка могут выполнять все безналичные операции, банковская карта при этом будет не нужна. Чтобы воспользоваться идентификацией с помощью биометрии необходимо зарегистрировать биометрический шаблон, обратившись к сотруднику Сбербанка.

Для построения модели человеческого лица, объясняет представитель банка, выделяют контуры глаз, бровей, губ, носа, затем вычисляют расстояние между ними и с помощью этого строят трехмерную модель. Она учитывает множество вариаций изображения на случаи поворота лица, наклона, изменения освещенности, изменения выражения. Некоторые алгоритмы позволяют компенсировать наличие у человека очков, шляпы, усов и бороды.

А благодаря внедренной системе биометрического распознавания лиц клиентов в 2017 году «Почта Банку» удалось предотвратить совершение порядка 10 тысяч мошеннических сделок объемом более 1,5 млрд рублей. Сегодня биометрические технологии применяются применяется в ключевых бизнес-процессах «Почта Банка», включая обслуживание клиентов и принятие кредитных решений.

Системой распознавания лиц оборудованы более 4 тысяч точек присутствия банка в отделениях почтовой связи и в стрит-ритейле, а также 50 тысяч магазинов партнеров банка по POS-бизнесу. Кроме того, двухфакторная аутентификация (по логину/паролю и фотографии) является необходимым условием для получения сотрудниками банка доступа к CRM-системе и другим бизнес-приложениям. «В 2017 году количество точек присутствия «Почта Банка» увеличилось вдвое, при этом мы не зафиксировали значительного всплеска активности кредитных мошенников. Количество заявок, которые система распознала как мошеннические, за год увеличилось на 10%, при этом их объем практически не изменился и остался на уровне 2016 года. Данную тенденцию мы объясняем в первую очередь эффектом сарафанного радио.

Мошенники знают о том, что в «Почта Банке» внедрены биометрические технологии, и обходят нас стороной», - отметил член правления, директор по управлению рисками «Почта Банка» Святослав Емельянов. Применение биометрии на основе фотографии клиента не требует закупки дополнительного оборудования и легко встраивается в процессы банка. Для распознавания лица достаточно изображения со внешней или встроенной в компьютер камеры – система с высокой точностью сличает фото вне зависимости от поворота головы, макияжа, уровня освещения или разрешения камеры. В 2015 году банк одним из первых на российском финансовом рынке внедрил в промышленную эксплуатацию технологию распознавания клиентов по лицу. Сегодня это одно из крупнейших мировых внедрений биометрических технологий в банковской сфере. Платформа идентификации лиц обеспечивает сравнение биометрических параметров новых клиентов банка с параметрами уже существующих в его базе клиентов, а также сличает их с базой данных мошенников. Ежедневно система обрабатывает около миллиона фотографий.

«Место для рынка» или «рынок на месте»

Пилотный проект, опробуемый 12 банками, позволит ЦБ со следующего года запустить платформу маркетплейса, с помощью которой граждане дистанционно смогут не только открыть вклад или взять кредит в коммерческом банке, но и купить полис страховой компании. Со стартом нового проекта Банка России повысится доступность финансовых услуг для населения, но мелкие игроки могут быть вытеснены с рынка, предупредили эксперты газеты «Известия».

Во II квартале этого года стартует «пилот» платформы маркетплейса, в полную же силу проект должен заработать в начале следующего года. Тогда же будет определен оператор платформы и размер платы за подключение банков и страховщиков. Создание платформы маркетплейса является одной из приоритетных задач Банка России на ближайшие годы, отметили в ЦБ, не уточнив, какие требования будут предъявлены к банкам и страховщикам для подключения к проекту. Перед тем как воспользоваться платформой маркетплейса, клиентам нужно будет посетить банк, чтобы сдать биометрические параметры (они попадают в Единую банковскую систему (ЕБС), которая должна заработать с 1 июля 2018 года).

Покупка финансовых продуктов на маркетплейсе, рассказали два банкира, знакомые с проектом, будет происходить так: после того как гражданин выберет услугу банка или страховщика на сайте платформы, с нее направляется запрос в ЕБС для подтверждения личности клиента по биометрии. В этот же момент платформа перенаправляет клиента на сайт госуслуг, где он вводит логин и пароль для подтверждения своей личности. Затем Единая система идентификации и аутентификации сайта госуслуг направляет подтверждение данных гражданина в ЕБС, которая, сверив полученные данные, отсылает положительное решение об аутентификации в конкретный банк или страховую компанию. Как только там получают подтверждение личности пользователя, он с сайта госуслуг возвращается на сайт маркетплейса и может оплатить услугу. На маркетплейсе продукты банков и страховщиков будут располагаться в одном месте, соответственно, можно будет удаленно получить сразу несколько услуг - например, взять автокредит и оформить полис ОСАГО, а при желании - каско.

Мультивендорный подход «Ростелекома»

Биометрические данные будут сниматься с помощью оборудования пользователя. Камера будет получать данные лица, а для проверки голоса пользователь должен будет продиктовать определенный текст. Для совершения транзакции документ также необходимо будет подписать ее простой электронной подписью с помощью ввода кода из SMS-сообщения. Биометрическая информация будет храниться в защищенном облаке «Ростелекома», доступ к которому организации будут получать через Систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ). В «Ростелекоме» подчеркнули, что компания в области биометрии будет использовать мультивендорный подход. То есть будут применять технологии различных российских разработчиков в области биометрической идентификации. Такой подход позволит обеспечить независимость от решений различных вендоров и использовать самые новые технологии.

По результатам применения различных алгоритмов идентификации будет формироваться векторное изображение, которое позволит сделать вывод о достоверности личности пользователя. В «Ростелекоме» уверены, что комбинация двух биометрий - изображения лица и голоса - позволит избежать подмены, например, использования чужой фотографии или образцов голоса. Система в ходе проверки может попросить пользователя совершать некоторе действия, например, подмигнуть, которые позволят понять, что перед системой находится живой человек.

Деньги разделят

Биометрическая система идентификации станет первым шагом для формирования цифрового профиля пользователя. В будущем такой профиль позволит гражданам не заполнять регистрационные данные при обращении в различные организации, а автоматически получать их из системы.

При первичной записи биометрии никаких взаиморасчетов между участниками процесса производиться не будет. Но затем, при каждой идентификации банком гражданина, банк будет заплатить «Ростелекому» 200 руб. Из них 100 руб уйдет банку, записавшему данную биометрию, остальные 100 руб будут разделены между «Ростелекомом», Порталом госуслуг и вендорами биометрических технологий.

Правоохранители органы ждут биометрии

Как отметил замминистра связи Алексей КОЗЫРЕВ, биометрия - более надежный способ идентификации, чем, например, отправка пароля по SMS. В то же время такой способ идентификации более удобный по сравнению с применением записанной на USB-носитель квалифицированной электронной подписи, так как большинство мобильных устройств не имеют USB-портов. По требованию гражданина его биометрическая информация может быть удалена из ЕБС. Но, как пошутил Алексей КОЗЫРЕВ, вскоре в Уголовном кодексе может появиться новый вид наказания - запрет на биометрическую идентификацию на нескольких лет. Такой запрет будет актуальным, так как биометрия открывает новые возможности для граждан. В то же время Козырев признал, что правоохранительные органы, в рамках оперативно-розыскных мероприятий, смогут получить доступ к биометрическим данным конкретных граждан.

Региональные банки не выдержат?

«Платформа позволит снизить издержки финансовых институтов при обслуживании клиентов, - считает управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат САФИУЛИН. Уйдут в прошлое проблемы, связанные с навязыванием страховых и банковских сервисов, - потребитель получит возможность рационального выбора поставщика услуг. Контролировать соблюдение прав потребителей в рамках платформы станет проще» - добавил он. Создание платформы маркетплейса усилит конкуренцию на рынке финансовых услуг, отметила аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анастасия БАКТЫЗИНА. Небольшие региональные банки и страховщики могут не выстоять в конкурентной борьбе, так как зачастую по качеству финансовых продуктов они проигрывают крупным, впоследствии мелкие игроки могут покинуть рынок, считает Марат Сафиулин. В течение 1–2 лет 80–90% от числа финансовых услуг будет оказываться дистанционно. Сейчас этот показатель составляет порядка 60%, отметил начальник отдела мобильных сервисов Бинбанка Алексей КУРЗЯКОВ. «Мы поддерживаем нововведение - это очередной шаг в сторону дигитализации, — отметил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. - Любое упрощение процессов взаимодействия страховщиков и потребителей можно только приветствовать. То, что банки и страховщики будут предлагать свои услуги на платформе регулятора, повысит доверие к ним со стороны клиентов. Но, скорее всего, ЦБ потребует от юрлиц — участников маркетплейса дополнительных гарантий достоверности предоставляемой ими информации.

По материалам газеты "Известия", "Ведомости", rambler.ru и т.д.

Газета "Золотой Рог", Владивосток