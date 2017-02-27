Рубль готовится к резкому падению

Февраль стал триумфальным в укреплении рубля относительно ведущих мировых валют, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Дополнительный ажиотаж возник на фоне словесных интервенций российских властей на тему влияния столь стремительного взлета рублевых котировок на отечественную экономику. При этом рубль в течение месяца практически не реагировал на рыночные сигналы. Однако, по мнению аналитиков, в марте российская нацвалюта все-таки уступит свои позиции американскому доллару. Подробности – в публикации РИА «ФедералПресс».

Как отмечают эксперты, стремительное укрепление рубля в феврале этого года до уровня 56,6 рубля за доллар происходило явно вопреки стремлениям экономического блока страны. По мнению аналитиков, в большей степени мощный рост рублевых котировок к основным мировым валютам обеспечивает в первую очередь спекулятивный приток иностранного капитала на российский рынок.

«Это завязано на политику ЦБ, у которого свой резон, зачастую не идущий в унисон с правительством. Центробанк держит высокую ключевую ставку в 10 % и препятствует излишку рублей на рынке, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4 %. Поэтому доходность рублевых активов высока и по-прежнему привлекательна для carry trade. В частности, гособлигации дают более 8 %, тогда как, например, в США – 2,4 %, в Германии – 0,3 %, в Японии – 0,1 %, – пояснил в комментарии аналитик TeleTrade Марк Гойхман. – Кроме того, победное шествие рубля в феврале подпитывается сезонно малым импортом и притоком рублей, связанным с приватизационными сделками. Данные факторы нельзя рассматривать как долгосрочные. Тем более в условиях, когда из-за укрепления рубля при стабильных нефтяных ценах бюджет недополучает доходы».

Ранее РИА «ФедералПресс» сообщало о том, что, согласно новому «бюджетному правилу» Минфин РФ пытается воздействовать на динамику российской валюты, скупая «лишние» доллары на рынке. Однако, как отмечают эксперты, пока это не приводит к ослаблению рубля, поскольку заявленный объем покупок валюты очень мал для того, чтобы как-то существенно влиять на рынок. Напомним, что с начала этого года рубль укрепился уже на 7 %.

«Мы уже говорили, что Минфин сможет покупать не больше $80–100 млн в день, а это не те объемы, которые могут заметно повлиять на формирование валютного курса. Для этого нужны куда более значительные суммы, но пойти на этот шаг Минфин и ЦБ не могут, так как это означает фактический отказ от плавающего валютного курса», – уточняет аналитик ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Олег Якушев.

Между тем, аналитики уверены, что постепенно фактор регулярных валютных закупок в пользу Минфина станет больше давить на рубль, проявляя накопленный эффект.

«Возможный разворот тренда мировых цен на рынках энергоносителей будет вести к выводу этих «горячих» денег с российского рынка. И чем позже такой разворот случится, тем больший спрос на иностранную валюту будет предъявлен, причем практически одномоментно. В этой ситуации вряд ли можно будет избежать достаточно быстрого обесценения рубля, – считают эксперты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. – При этом и Минфин, и Центробанк будут связаны в своих возможностях по проведению валютных интервенций. Минфин – «бюджетным правилом», а Центробанк – декларируемой политикой инфляционного таргетирования и плавающего курса».

Кроме того, в марте может сыграть фактор сезонности, когда традиционно возрастает спрос на иностранную валюту.

«Весной увеличивается импорт и спрос на валюту. Новых продаж по приватизации пока не предвидится. Неожиданно ужесточается риторика США в отношении России, что негативно для цен наших активов. Также усиливается вероятность повышения ставки ФРС в США, что уже подняло индекс доллара выше 101 пункта и давит на рисковые активы, – подчеркивает финансовый аналитик Марк Гойхман. – Все эти факторы работают против рубля. До конца февраля российская валюта поддерживается налоговым периодом. Кроме того, играет роль улучшение прогноза рейтинга Moody"s по российским долговым бумагам с «негативного» на «стабильный». Но с приходом марта ослабление может развиться дальше, хотя и не слишком далеко, поскольку нефтяные цены высоки».

По словам эксперта, сейчас важным техническим сопротивлением выступает уровень 59 рублей за доллар. «При его преодолении мы вполне можем увидеть котировки на отметке 60 рублей за доллар в перспективе месяца», – прогнозирует аналитик Марк Гойхман.

По мнению аналитиков банка «Зенит», рубль обречен на ослабление в пределах 5–10 % в среднесрочной перспективе.

Напомним, что мировые рынки после нейтрального старта недели возобновили рост в сегменте рискованных активов. Как отмечают эксперты, поддержку торговым площадкам оказывали «ястребиные» заявления представителей Федеральной резервной системы США, а также повышение нефтяных котировок вслед за заявлениями генсека ОПЕК о ходе процесса соблюдения договоренностей. В частности, во вторник главы ФРС Кливленда и Филадельфии позитивно отозвались о ситуации в американской экономике. По их мнению, экономика США выдержит три повышения базовой процентной ставки в текущем году. В то же время, представители ФРС не хотят, чтобы факт повышения ставки был для рынков сюрпризом. В итоге доллар получил поддержку, а доходности казначейских обязательств возобновили рост.

Как следствие к середине этой недели основная валютная пара евро – доллар укрепилась до уровня 1,05 доллара за евро.

Как сообщало РИА «ФедералПресс», в среду также будут опубликованы протоколы (так называемые «минутки» – прим. ред.) с прошлого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. «Вряд ли они хранят в себе интригу, поскольку с того момента было множество заявлений, в том числе со стороны главы регулятора. Однако за неимением других движущих факторов, протоколы будут важны для рыночных настроений», – уточняют финансовые эксперты.

На этом фоне российская валюта, по словам аналитиков банка «Зенит», пока выглядит уверенно, любые попытки ее ослабления уверенно пресекаются.

«Рост цен на нефть и грядущий пик по налоговым платежам оказывают основную поддержку. Риски девальвации из-за покупок валюты для Минфина, а затем и словесных интервенций властей в пользу более дешевого рубля, по сути, не реализовались, что позволяет полноценно отыгрывать налоги и нефть в качестве основных движущих факторов», – разъясняют эксперты «Зенита».

«В ходе вчерашнего дня пара доллар – рубль вернулась ниже отметки 58 рублей за доллар, локально опускаясь в район 57,50 рубля за доллар. Поддержка для рубля исходила от динамики нефтяного рынка. Цены на нефть прибавили за вчерашний день около 1,3 %, а локально фьючерс на Brent забирался к отметке в 57,30 доллара за баррель, – уточнил в комментарии ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. – Кроме того, вероятно, локальная поддержка для рубля исходит и со стороны экспортеров. Пик налоговых выплат в феврале приходится на понедельник – вторник следующей недели, соответственно, у экспортеров осталось совсем немного времени для подготовки рублевой ликвидности».

Однако, несмотря на весь оптимизм, рубль, по мнению экспертов, в среднесрочной перспективе обречен на ослабление. «Налоговый период перестанет оказывать поддержку уже к середине будущей недели, а цены на нефть имеют слабые шансы забраться выше $60 за баррель на данных с рынка США», – подчеркивают в своем обзоре аналитики банка «Зенит».

С ними соглашаются и другие валютные эксперты. «Стоимость нефтяных контрактов вплотную приблизилась к верхней границе торгового диапазона ($54–57 Brent), в котором пребывала последние три месяца. Поводом для оптимизма стало интервью главы ОПЕК агентству Bloomberg. Господин Баркиндо дал весьма позитивную оценку текущему и ожидаемому исполнению сделки по сокращению производства нефти. Впрочем, исходя из фундаментальных факторов закрепление выше $57–58 по Brent по не выглядит обоснованным. При сохранении «ястребиной» тональности американского регулятора, дальнейшее укрепление позиций долларом станет преградой развития оптимизма на сырьевых площадках. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки $55,5–57,5 за баррель, – отмечают аналитики «Нордеа Банка». – Курс доллара против евро в последние дни стабилизировался на уровне 1,053 доллара за евро даже несмотря на довольно интересную статистику. Так, данные по PMI США оказались хуже ожиданий и выглядели довольно слабыми, при этом индексы PMI для ЕС, напротив, вышли на более высоком уровне. Тем не менее, очевидно, что ожидания возможного скорого повышения ставки ФРС США по-прежнему правят бал. Рынок ждет поясняющих «минуток» к последнему заседанию ФРС, которые должны дать рынку дополнительную уверенность в том, что решение по повышению ставки возможно уже в марте».

По мнению экспертов, в последний рабочий день этой недели и в начале следующей российская валюта еще может сохранить поддержку от продаж валюты под налоги, однако далее перспективы рубля могут стать уже менее радужными.

«Мы полагаем, что рубль может упасть примерно до уровней 60–62 рубля за доллар. Но это будет зависеть от того, начнет ли Банк России покупать крупные объемы долларов. Также важно понимать, что ЦБ тоже невыгодно слишком сильное падение рубля, в противном случае, запланированная им цель по инфляции потребительских цен в 4 % по итогам 2017 года не будет выполнена», – пояснила в комментарии РИА «ФедералПресс» замдиректора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова.