В 2012 году оборот российского факторинга составил 1,4 трлн рублей

По данным Ассоциации факторинговых компаний, в 2012 году оборот российского факторинга составил 1 трлн 440 млрд рублей, что на 63% превысило показатели предыдущего года.



В 2012 году объем уступленных требований составил 1,4 трлн рублей, объем выплаченного финансирования - 1,2 трлн рублей, количество обработанных поставок - 6,4 млн. счетов-фактур, объем собранных комиссий - 15,7 млрд рублей.



По итогам года наибольшие доли в обороте рынка занимают ВТБ Факторинг (24%), Промсвязьбанк (18%), Альфа-банк (11%), БНП Париба/Cetelem (8%), Банк Петрокоммерц (6%).



В 2013 году совокупный оборот российских факторов может превысить 2 трлн рублей, а темпы роста снизятся до 50% в год, отмечается в сообщении АФК.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.