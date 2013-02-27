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На пост главы ЦБ претендуют 3 кандидата
Кандидатами на пост главы Центробанка РФ являются первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев, глава ВТБ 24 Михаил Задорнов и президент ВТБ Андрей Костин. Об этом сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на источник, близкий к ЦБ.
Ранее СМИ сообщили, что пост главы ЦБ РФ может занять экономист, советник президента России Сергей Глазьев. Затем данные о возможном назначении были опровергнуты.
Официально список претендентов не оглашается, однако известно, что шорт-лист кандидатов на пост главы российского Центробанка представлен премьер-министру и президенту.
Напомним, третий срок полномочий Сергея Игнатьева на посту руководителя Центрального банка РФ заканчивается в июне 2013 года.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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