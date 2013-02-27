На биржевом рынке форекс есть компании, которые ставят перед собой цель заинтересовать и обогатить клиента

ЕCN технология становится все более популярной. Ею пользуются, в основном, крупные финансовые учреждения, брокеры и дилеры.

Главная положительная особенность этой системы в том, что нет конфликтов интересов потому, что стороны сотрудничают на взаимовыгодных условиях. Брокеру важна длительная работа с каждым клиентом, так как он получает комиссию с каждой торговой сделки. Чем стабильнее будут работать клиенты, тем лучше будут доходы у брокера, который дает возможность использовать эту технологию.

ЕCN технология, которую предлагает брокер RoboForex дает своим клиентам возможность работать с самыми низкими спредами, получать лучшие цены для совершения сделок, используя любые торговые инструменты. Эта электронная сеть позволяет выходить на межбанк, где трейдеры могут сотрудничать напрямую с крупными поставщиками ликвидности. А это, в свою очередь выбор лучших цен, и лучшая скорость исполнения ордеров, многие из которых проводятся за одну секунду.

RoboForex, как ECN-брокер, передает сделки провайдеру Currenex, который профессионально и быстро исполняет ордера по самым лучшим ценам. Брокер дает возможность клиентам работать с большими денежными суммами при безопасном их использовании. К услугам трейдеров популярные торговые платформы МТ4 и МТ5, дающие возможность работать стабильно и наращивать объемы. Кроме того, брокер разработал несколько типов счетов, которые создают еще более комфортные условия для торговли.

Счет ECN-Fix NDD, позволяет работать с фиксированным спредом, самым низким на рынке, при этом пользоваться мгновенным исполнением ордеров (менее 0,1 секунды), а так же воспользоваться отсутствием реквот.

Используя счет ECN-Pro, трейдер сотрудничает с Currenex, получает быструю скорость исполнения ордеров и самые низкие спреды. При этом отсутствуют лимиты и стоп-уровни. Эти счета наиболее подходят скальперам и тем, кто использует в своей работе роботов и советников.

Новой разработкой компании стал счет Demo-ECN, который работает, используя технологию bridgе. Эту технологию разработали специалисты брокерской компании. Это означает, что все сделки, проведенные на этом счете, выводятся на демо-счет, который открыла компания в Currenex. Это значит, что можно реально протестировать работу счета на реальном bridgе. Компания гарантирует, что сделки, проведенные на демо-счете совершенно идентичны сделкам, проведенным на реальных счетах. Что позволяет открыть демо счет и торговать на нем как на реальном счету.