Максимальные ставки по вкладам продолжат снижение

Крупные российские банки сдерживают рост портфелей и снижают проценты по вкладам, сообщает Деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на «Ведомости».

Средневзвешенная максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру депозитов граждан за вторую декаду января сократилась на 0,13 процентного пункта (п. п.) до 7,115% годовых, следует из данных ЦБ.

С этого года после присоединения «ВТБ 24» к ВТБ его в топ-10 заменил Совкомбанк, он, по данным kuap.ru, на 1 декабря привлек от населения депозитов на 286,7 млрд руб. Предыдущий рекорд – 7,235% годовых – был достигнут в третьей декаде сентября 2017 г. В ноябре прошлого года средняя максимальная ставка в крупнейших банках поднялась до 7,395% – тогда некоторые предложили специальные новогодние депозиты с повышенной доходностью.

За вторую декаду января ставки рублевых вкладов на 0,1–0,65 п. п. снизили три банка из первой десятки: Россельхозбанк, Альфа-банк и Промсвязьбанк. Самые привлекательные проценты среди топ-10 остаются у Промсвязьбанка, но максимальная ставка в нем составляет уже 8,3% годовых вместо 8,55%. «Что понятно: теперь банк находится под контролем ЦБ, сумел пройти кризис ликвидности и уже не так сильно нуждается в средствах граждан», – объясняет главный экономист Альфа-банка Наталия ОРЛОВА.

«Это [снижение средней ставки 7,115%] не много с учетом тренда по ключевой ставке. Наша средняя ставка привлечения сейчас немного выше (на 0,5%)», – говорит первый зампред правления Совкомбанка Сергей ХОТИМСКИЙ.

Ключевая ставка – главное, что сейчас влияет на доходность вкладов населения, констатирует представитель ВТБ.15 декабря ЦБ снизил ее сразу на 0,5 п. п. – с 8,25 до 7,75% годовых. Пассивов на сегодня достаточно, крупные банки отчасти сдерживают рост портфелей, поскольку не испытывают существенной потребности в ликвидности, добавлял первый зампред правления банка «Русский стандарт» Евгений ЛАПИН.

Падение средней максимальной ставки, скорее всего, продолжится уже в этой декаде. После 20 января ставки рублевых вкладов на 0,1–0,35 п. п. снизил ВТБ, а в пятницу его примеру последует Бинбанк. Максимальная ставка депозитов в Бинбанке составит 7,7% годовых вместо действовавших до этого 8,3%