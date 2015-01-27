Рубль значительно дешевеет как по отношению к доллару, так и к евро

Артиллерий обстрел Мариуполя в субботу утром не остался без внимания Запада. Президент США Барак Обама выразил готовность усилить экономическое давление на РФ в случае эскалации конфликта, а министры ЕС запланировали срочную встречу (29 января) для обсуждения ситуации. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

При этом цены на нефть еще более добавляют негатива в общую картину. В частности, по сорту Brent котировки вновь опустились ниже 48 долларов за баррель на фоне стремительного роста американской валюты. Рост этот по большей степени спровоцирован тем, что на парламентских выборах в Греции сейчас лидирует партия СИРИЗА, в предвыборной программе которой значится важный пункт, предусматривающий отказ от мер бюджетной экономии.

Тем временем налоговый период постепенно подходит к концу, ближе к концу недели S&P может снизить кредитный рейтинг РФ, а в феврале российским компаниям придется погашать более 15 млрд долларов по внешним заимствованиям, что явно не играет на стороне покупателей рубля в данный момент.

«Поэтому в ближайшие дни мы, вероятно, увидим продолжение снижения российской валюты. Целью в этом случае по паре доллар/рубль является отметка 69», - считают аналитики ФГ БКС.

ZRPRESS.RU, Владивосток.