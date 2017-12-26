Российская валюта рискует обвалиться до 300 рублей за доллар

Будущее российской валюты определят нефть, санкции и выборы президента

Правительство России уверено, что кризис в нашей стране преодолен. Единственное, в чем не уверены чиновники, - это в стабильности рубля, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Исходя из нового трехлетнего бюджета, его курс будет постоянно падать, пока в 2020 году не опустится почти до 68 рублей за доллар. Эксперты согласны с этим прогнозом, однако считают, что до такой отметки «деревянный» может провалиться гораздо раньше — уже в будущем году, пишет Мк.Ru.

Нынешний год оказался для российской валюты одним из самых стабильных за всю ее новейшую историю. Начав год на позиции в 60 рублей за доллар, «деревянный» завершает его примерно на том же уровне. Наилучший курс (55 рублей за «американца») был зафиксирован в середине весны, наихудший (около 61 рубля) — в середине лета.

Можно отметить только два резких валютных колебания: в конце апреля, когда доллар подскочил в цене с 55,5 до 58,5 рубля (затем последовала фиксация курса на этом уровне), и в июле–августе, когда американская валюта преодолела планку в 60 рублей. Первый скачок по большому счету был искусственным. Его причиной стали заявления чиновников о чрезмерной переоцененности рубля, что дало инвесторам повод частично переложить средства в валютные активы. Второй скачок был вполне закономерным — население начало активно скупать доллары и евро в период массовых заграничных отпусков.

Прогнозы экспертов относительно того, что произойдет с курсом рубля в будущем году, крайне противоречивы. Существуют опасения, что время стабильности постепенно проходит и национальной валюте необходимо подготовиться к новым вызовам, причин для которых с каждым днем становится все больше.

«Деревянному» дали шанс не утонуть

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин уверен, пишет Mk.Ru, что масштабного обрушения курса рубля не произойдет ни до конца этого года, ни в следующем. Впрочем, к его заявлениям касательно национальной валюты следует относиться с осторожностью. Минэкономразвития постоянно пересматривает свои прогнозы, объясняя это реалиями современной экономики. В апреле глава ведомства утверждал, что курс рубля переоценен на 10% и по итогам года он опустится с тогдашних 55–56 до 67 рублей за доллар. В октябре Орешкин говорил, что наиболее вероятная картина по валютной динамике — это 63 рубля за «зеленый». Теперь он уверяет, что резких колебаний и тем более обвала в ближайшем будущем ждать не стоит.

Однако что министр имеет в виду, говоря об отсутствии тревожных «звоночков» для беспокойства относительно стабильности национальной валюты? В трехлетнем бюджете на 2018–2020 годы, в разработке которого также принимало участие Минэкономразвития, среднегодовой курс «деревянного» в следующие двенадцать месяцев запланирован на уровне в 64,7 рубля за доллар. Сейчас американская валюта оценивается в 59,3 рубля. Удешевление почти на 10% — это разве не обвал?

Кстати, факторов для резкого падения рубля вполне достаточно, и правительственные прогнозы, которые сейчас представляются невероятными, могут оказаться в итоге чересчур оптимистичными. Как предупреждает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев, в 2018 году не исключено падение цен на нефть. «Страны «ОПЕК+» в любой момент способны отказаться играть в «добрых самаритян», осознавая риски потери доли рынка, и отказаться от участия в сделке по ограничению добычи сырья», — отмечает эксперт. Нефтяные котировки в таком случае рискуют провалиться ниже $45 и утянуть за собой российскую валюту, курс которой окончательно закрепится на уровне выше 60 рублей за доллар.

Удар из Вашингтона

Еще одним ключевым фактором, определяющим курс российской валюты, станут события в США, на первый взгляд не имеющие прямого отношения к нашей экономике. В начале декабря американский сенат утвердил законопроект о налоговой реформе, которую обещал провести президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной агитации.

Этот документ представляет собой конструкцию делового подхода, подразумевающего, что США — это корпорация, торгующая двумя базовыми ресурсами: правом нанимать американских рабочих и правом продавать что-либо американцам. Предприятия всего мира покупают эти права и платят налоги. Реформа фискальной системы США предполагает резкое снижение налогов на доходы компаний и предприятий, временные льготы на вывод средств из офшоров, введение ввозных пошлин на импортные товары и снижение налогов на доходы физических лиц.

По мнению экспертов, международные финансисты с удовольствием проглотят эту кость, которая по своей аппетитности не уступает реформе здравоохранения Obamacare, и начнут активно перекладывать средства из сырьевых инвестиционных инструментов в доллары, наращивая тем самым свои вложения в американский бизнес.

Интерес к долларам также подогреет Федеральная резервная система (ФРС) США, руководство которой, как полагают экономисты, в будущем году ужесточит свою монетарную политику и начнет резко повышать процентную ставку по кредитам. «Даже потенциальная возможность такого развития событий дает повод предположить, что этот год доллар может завершить на уровне в 61–62 рубля», — считает Деев. Если опасения экспертов подтвердятся, то уход «зеленого» за планку в 65 рублей неизбежен.

Еще больший негативный эффект повлечет за собой расширение американских санкций. Соответствующий закон Дональд Трамп подписал еще в августе, а начало его реализации запланировано на февраль 2018 года, как раз накануне президентских выборов в России. В первую очередь новые ограничения коснутся государственного долга нашей страны. В частности, в деловой среде активно муссируется возможность объявления бойкота облигациям федерального займа (ОФЗ) России.

По оценке аналитика ИК «Фридом Финанс» Богдана Зварича, в настоящее время иностранцам принадлежит около 30% российских ОФЗ. Если рассматривать наиболее ликвидные ценные бумаги российского госдолга, то доля зарубежных инвесторов может достигать 45%.

Причем Конгресс США может не только наложить вето на приобретение новых выпусков, но и обязать владельцев ОФЗ начать массовую распродажу существующих облигаций. Срок, определенный на эти операции, может составить от нескольких месяцев до нескольких недель со дня вступления закона в силу.

Запрет на сделки с гособлигациями России, наложенный на американских инвесторов, могут перенять и крупные игроки мирового финансового рынка, чтобы не навлечь на себя гнев Вашингтона. В таком случае продажи ОФЗ способны приобрести лавинообразный характер. Более того, существует риск, что в ближайшие месяцы США используют свое влияние на дружественные международные банковские организации и убедят их сначала увеличить долю в госдолге России, чтобы накануне или сразу после президентских выборов в нашей стране начать масштабные продажи ОФЗ для дестабилизации рубля.

Выход иностранных инвесторов из российского госдолга грозит привести к падению курса рубля на 10–15% всего за месяц. По мнению директора аналитического департамента «Альпари» Александра Разуваева, стоимость доллара в таком случае вплотную приблизится к отметке в 70 рублей.

Меняю балалайку на банджо

Существуют и внутренние факторы, которые могут послужить стимулом для падения курса национальной валюты. В декабре–январе продолжится выплата государственных и корпоративных внешних долгов. По различным оценкам, на эти цели потребуется около $10–12 млрд, часть из которых отечественные заемщики будут приобретать на свободном рынке. Нельзя забывать, что в декабре Минфин намерен пустить на скупку валюты более 200 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем месяцем ранее. Эксперты не исключают, что в начале следующего года такая тенденция сохранится и ведомство продолжит наращивать свои интервенции, что окажет дополнительное негативное давление на курс рубля.

Стоит отметить, что в декабре состоится очередное заседание совета директоров ЦБ, где будет рассматриваться вопрос о снижении ключевой ставки. В этом году регулятор уже пять раз опускал этот показатель, сократив его с 10% до 8,25%. Предполагается, что и в этот раз ЦБ примет решение о снижении ставки, так как президент Владимир Путин неоднократно настаивал на увеличении числа дешевых кредитов. Сокращение разницы между внутренними ставками ЦБ и внешними — ФРС и Европейского центрального банка — не замедлит ударить по российским ОФЗ, интерес трейдеров к которым может упасть даже без намеков со стороны Вашингтона.

Нам рубль крепкий только снится

В отдаленном будущем здоровье российской валюты также не внушает оптимизма. В конце сентября Минфин спрогнозировал динамику курса «деревянного» до 2035 года. Согласно этому сценарию развития экономики России стоимость доллара в 2031–2035 годы в лучшем случае составит 75,6 рубля, а в худшем — 84,32 рубля.

Стоит отметить, что рядовые россияне не верят пессимистичным прогнозам. Согласно данным опроса аналитической службы портала «Рамблер», по мнению более 40% респондентов, в течение ближайших 10 лет однозначно произойдет крах доллара. Столько же опрошенных не исключают такой возможности. И только 9% участников исследования называют доллар самой стабильной валютой в мире и считают, что его курс непоколебим.

Возможно, в предположении об ослаблении американской валюты есть доля истины. Аналитики подчеркивают, что прогноз курса доллара в 70 рублей на будущий год является самым негативным вариантом развития событий. Глобальное обрушение «деревянного» произойдет лишь при стечении всех негативных обстоятельств. Поэтому окончательно разочаровываться в национальной валюте еще рано: нефтяные державы могут продолжить выполнять условия сделки об ограничении добычи, а международные инвесторы вправе не следовать нотациям Вашингтона и не спешить расставаться с российскими ОФЗ.

Кроме того, существует фактор президентских выборов в нашей стране в марте 2018 года. «Выборы ассоциируются с неопределенностью. Однако отсутствие перехода власти из одних рук в другие — хороший сигнал для рынка, свидетельство того, что правила игры не изменятся. Это снижает расплывчатость будущего. Поэтому у рубля есть шанс продолжить с успехом противостоять мировым валютам», — отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Между тем находятся и такие горячие головы, которые уверены в фиаско курса российских денежных знаков. Например, независимый биржевой аналитик Степан Демура считает, что в 2018 году Россию ждет экономический и политический финал. Катастрофа будет сопровождаться колоссальной девальвацией рубля, а курс доллара взлетит настолько, что все накопления россиян будут обесценены, а экономика всей страны погрязнет в дефолте.

«Посмотрим правде в глаза. У нас все подчинено «трубе» (сырьевой составляющей. — Н.М.) и тому, что с ней связано. Росстат прямо говорит, что у нас из года в год сильно падает рентабельность во всех отраслях за исключением нефти и газа. Строительство — минус 30%, высокие технологии — минус 25%, сельское хозяйство — минус 20%», — полагает эксперт.

По его словам, от финансовой несостоятельности Россию не спасут даже золотовалютные резервы. Если из их объема вычесть сумму всех хранящихся на счетах российских банков депозитов частных лиц, которым государству придется возмещать потери в связи с повальным банкротством кредитных организаций, то останется немногим более $60 млрд. «Для России это ничто», — отмечает Демура. В результате курс российской валюты сначала откатится до 100 рублей за доллар, а затем рискует обвалиться и до 300 рублей.

Впрочем, пока для таких крайне радикальных прогнозов, как полагает большинство экспертов, существует слишком мало оснований, поэтому, судя по всему, у россиян еще есть время для того, чтобы насладиться как никогда стабильным курсом национальной валюты.