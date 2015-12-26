Покупку и продажу наличной валюты обложат НДФЛ

Новые правила обмена валюты, которые заработают в России с воскресенья, в теории дадут правительству возможность обложить эти сделки налогом на доходы, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Воспользуется ли правительство этой возможностью?

Введение новых правил обмена валюты подняло волну беспокойства среди россиян, пишет РБК. По положению ЦБ (№ 499-П) с 27 декабря этого года, для операций по обмену наличной валюты на сумму более 15 тыс. руб. от клиента могут потребовать не только паспорт, но и дополнительные данные — например, номер телефона, место работы, ИНН. Для покупки или продажи валюты придется заполнить анкету, с помощью которой банки полностью идентифицируют клиентов.

Пользователи соцсетей заподозрили, что эта идентификация — первый шаг к тому, чтобы обложить сделки с валютой налогом на доходы физлиц. «Это первый шаг на пути к налогообложению операций с валютой», — говорит бывший директор департамента ЦБ Андрей Черепанов, сейчас руководитель некоммерческой организации «Проект национального развития».

Опасения далеко не беспочвенны. В апреле министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин прорабатывает вопрос о возможности налогообложения доходов от купли-продажи валюты. «Налоги на валютные операции могут взиматься с разницы: купил [валюту] по одной цене, продал по другой цене», — пояснил тогда Силуанов.

По Налоговому кодексу, напоминает РБК, для определения налогооблагаемой базы учитываются все доходы налогоплательщика, в том числе и при сделках с валютами. На это же ранее ссылался Минфин, в своих письмах объясняя, что налогообложение доходов при совершении операций с иностранной валютой осуществляется точно так же как при продаже любого имущества. Еще в 2003 году валюту признал имуществом закон о валютном регулировании.

Все эти нормы в теории позволяли взимать НДФЛ в размере 13% с дохода по обменным операциям, поясняет адвокат Люберецкой коллегии адвокатов Вера Ефремова. На практике граждане такой налог никогда не платили — некому это было проверять. «Взимать НДФЛ с обычных граждан было невозможно из-за сложностей администрирования. Налоговые органы просто не могли уследить, кто, когда и по какому курсу менял валюту. Введение идентификации снимает эту проблему», — рассуждает экс-директор департамента ЦБ Андрей Черепанов.

Использует ли правительство эту возможность?

ЦБ опровергает какую-либо связь новых правил обмена валюты на сумму более 15 тыс. руб. (ниже этой суммы ее по-прежнему можно менять без какой-либо идентификации) с возможным налогообложением операций с валютой. «Вопросы налогообложения не входят в компетенцию Банка России», — сообщила пресс-служба ЦБ в ответ на запрос РБК.

По заявлению ЦБ, новые правила были разработаны для приведения операций по обмену валюты в соответствии с законодательством. «Новое положение Банка России разработано в соответствии с требованиями 115-ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, — сказано в комментарии пресс-службы регулятора.

Минфин также отрицает планы по взиманию НДФЛ с граждан. «Указание ЦБ по идентификации клиентов при совершении валютообменных операций никак не связано с вопросами налогообложения и с Минфином России в этой части не обсуждалось», — сообщила РБК в пресс-служба ведомства.

Идея брать налог с курсовой разницы при купле-продаже наличной валюты иллюзорна, добавляет директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Илья Трунин. «В налоговом кодексе нет прямых норм, которые позволяли бы взять такой налог. Чтобы обложить НДФЛ возникающую при совершении операций с наличной валютой курсовую разницу, нужно специально прописывать в налоговом законодательстве правила формирования налоговой базы, а самое главное — порядок администрирования. У Министерства финансов таких планов нет», — объясняет Трунин.

Пока чиновники не уточнят законодательство, у налоговых органов остается возможность взимать налог на доходы по валютным операциям, считает партнер адвокатского бюро «Линия права» Сергей Калинин. Никаких новых норм для этого принимать не нужно, говорит он.

Партнер компании «Деловой фарватер» Дмитрий Липатов советует россиянам на всякий случай сохранять все справки о проведении сделок купли-продажи валюты. Если налоговая инспекция начнет взимать НДФЛ, их можно будет приложить к налоговой декларации, и на их основании вычислить налог, если это будет необходимо.

«Сохранение справок о покупке валюты поможет уменьшить размер налога, если он все-таки будет введен», — уточняет Липатов.

Фото Марии БОРОДИНОЙ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.