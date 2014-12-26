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Глава Минфина заявил о достижении равновесия рубля
Курс рубля после волатильности начал укрепляться и нашел свое равновесие, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Идет обратная тенденция укрепления курса рубля. Рубль нашел равновесие, начинает укрепляться", - заявил он, выступая в Совете Федерации.
Напомним, в четверг утром доллар впервые с 4 декабря упал ниже 53 рублей. К 10:18 доллар упал до 52,4 рубля. Это на 1,04 рубля ниже уровня предыдущего закрытия. Курс евро в этот момент составил 64,26 рубля, снизившись на 1,26 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 1,14 рубля, до 57,74 рубля.
Аналитики считают, что продолжающийся рост рубля в начале торгов четверга объясняется мерами, предпринятыми Банком России и правительством, а также повышенным спросом на рублевую ликвидность в налоговый период. Рост российской валюты является признаком продолжающейся консолидации рынка после сильных колебаний предыдущих дней.
Кроме того, ожидается сокращение деловой активности в связи с наступлением рождественских праздников в Европе и США.
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