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Улюкаев призвал ЦБ снизить ключевую ставку в начале 2015 года
Ключевую ставку ЦБ нужно снижать в первом квартале 2015 года. Об этом заявил министр экономического развития России Алексей Улюкаев.
«Считаю, что ставка находится на экстремально высоком уровне, и ее надо снижать в течение первого квартала 2015 года», — цитирует чиновника деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС. По словам министра, в течение квартала у банков «еще есть возможность поддерживать прежние или близкие к ним ставки по кредитам».
Напомним, 16 декабря Центробанк повысил ключевую ставку с 10,5 до 17 процентов. Регулятор пояснил это решение необходимостью ограничить «существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски». В тот же день в ходе торгов на Московской бирже евро пробил отметку в 100 рублей, доллар — в 80.
10 ноября Центробанк отменил регулярные интервенции и коридор бивалютной корзины. Таким образом Банк России фактически объявил о переходе к плавающему курсу рубля.
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