В России могут запретить ипотеку в валюте

Ипотечные кредиты в иностранной валюте должны быть запрещены, а процентная ставка по ним — фиксирована на весь срок кредитования, считает депутат Госдумы Андрей Крутов ("Справедливая Россия"). Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия», он уже подготовил соответствующий законопроект.

По словам депутата, несмотря на печальный опыт 2008 года, более 100 тысяч семей в России имеют валютные ипотечные кредиты. Многие из них из-за падения курса рубля не в состоянии платить банкам. Крутов считает, что финорганизации переложили на заемщиков валютные риски, которые не могли предвидеть даже добросовестные клиенты.

Со слов парламентария, сама валютная ипотека противоречит законодательству РФ, которое гласит, что денежные обязательства граждан должны быть выражены в рублях.

Депутат также предложил внести изменения в ст. 9 "Содержание договора об ипотеке" закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)", в соответствии с которыми "процентная ставка по ипотечному кредиту устанавливается в момент подписания кредитного договора и не изменяется в течение всего периода кредитования, за исключением случая, когда ставка увязывается с индексом потребительских цен, но не превышая его более чем 2,2 процентного пункта".

ZRPRESS.RU, Владивосток.