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Минфин предлагает обложить налогом продажу жилья, приобретенного больше трех лет назад
В Минфине рассматривается документ, предусматривающий возможность обложения налогом продажи жилья, даже если оно было приобретено больше чем три года назад, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Он пояснил, что речь идет не о единственной недвижимости, которая имеется у гражданина, который собрался ее продать по истечении трех лет эксплуатации. "Мы прекрасно понимаем, что один и тот же человек может иметь много недвижимости и продавать ее по истечении трех лет. Как инвестор он имеет право получать прибыль за те инвестиции, которые он вложил при покупке недвижимости, но если оно не единственное у него, но тогда в министерстве считают, что он должен платить полный налог", - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов.
"Сегодня один человек может иметь несколько имущественных комплексов в виде жилья и через три года продать их без налога. На наш взгляд, это не совсем правильно с точки зрения социальной справедливости», - сказал Силуанов.
«Нужно говорить об одном жилье, которое можно продавать независимо от того, прошло три года или не прошло, без налогов, а все другие имущественные комплексы могли бы с них при вложении средств как инвестор и при продаже этих, по сути дела, инвестиционных объектов - можно было бы говорить о налогообложении", - заметил министр.
Нельзя облагать налогом, если это продаваемая недвижимость у гражданина единственная, подчеркнул Силуанов.
Силуанов отметил, что данный вариант рассматривается пока "как идея" в Минфине. Данный вопрос еще не вносился на рассмотрение в российское правительство.
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Комментарии
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Псевдоним16:17, 26.12.2013#
Заменили бы уже все налоги на налог на воздух и не парили моск. . . вот счетчики нам на нос и все решение всех и проблем хочешь не хочешь а заплатишь. . . . достали уже бараны почему если я заработал своими руками деньги купил вторую квартиру не надеясь на наше государство решил подзаработать к пенсии потом ее продать должен еще раз отстегнуть государству. Они там вообще офигели уже. С зарплаты налог содрали и еще потом хотят вот бакланы.
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Псевдоним16:47, 26.12.2013#
Гениально: не хотели, чтобы дети наследовали имущество. Приз "Восхищение года" мультимиллионеру и вице-премьеру правительства РФ Игорю Шувалову. Этот персонаж получил взятку $118 миллионов от Абрамовича и Усманова и запихнул эти деньги в систему офшоров, оформленных на жену. Сейчас аферист выступает как главный сторонник "деофшоризации экономики" и на днях он дал совершенно потрясающее объяснение возникновению своей офшорной империи чтобы в случае их смерти их дети не наследовали все имущество. Они хотели, чтобы дети большую часть своих средств зарабатывали, но не могли найти подходящих механизмов это организовать, кроме зарубежного владения. Ну это же совершенно гениально, разве нет?
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Псевдоним16:48, 26.12.2013#
Владимир Якунин: я построил дворец с шубохранилищем, чтобы мои дети и летом ходили шиншилловых в шубах. Это напомнит им о том, что папе пришлось попотеть, достигая успеха. Сергей Железняк: я отправил детей учиться в престижные частные школы Швейцарии и Англии, чтобы они испытали тяжкую жизнь среди извращенных европейских либералов, лишённых духовных скреп. Сергей Иванов: я отмазал от уголовного дела сынульку, задававшего бабушку на московском перекрёстке, чтобы он помучался на свободе, лишенных благотворного исправительного воздействия российской колонии общего режима. Владимир Пехтин: я купил недвижимость в Майами, чтобы мой сын страдал под палящим тропическим солнцем - ведь в школе у него были плохие оценки. Александр Бастрыкин: я оформил вид на жительство в Чехии, чтобы мои детям пришлось не просто, автоматически, получить гражданство РФ, а бороться за него, как за высшую ценность. Владимир Путин: я посадил Ходорковского чтобы тот не страдал от излишнего веса (чему подвержены олигархи), а вышел бодрым, и подтянутым - как огурчик.
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Обдирать как липку граждан страны самый простой и эффективный способ . Никакого образования и особого ума не нужно для придумывания новых налогов и поборов. Зачем развивать производства и промышленность, зачем заморачиваться как поднять сельское хозяйство, когда есть такой простой способ -придумать новый налог. А если жилье получено в наследство, а если есть жилой дом в пригороде, который содержать уже нет возможности , что же теперь нельзя это все продать и купить квартиру подросшему ребенку или продать и переселить престарелых родителей из глубинки?????