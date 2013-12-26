Минфин предлагает обложить налогом продажу жилья, приобретенного больше трех лет назад

В Минфине рассматривается документ, предусматривающий возможность обложения налогом продажи жилья, даже если оно было приобретено больше чем три года назад, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Он пояснил, что речь идет не о единственной недвижимости, которая имеется у гражданина, который собрался ее продать по истечении трех лет эксплуатации. "Мы прекрасно понимаем, что один и тот же человек может иметь много недвижимости и продавать ее по истечении трех лет. Как инвестор он имеет право получать прибыль за те инвестиции, которые он вложил при покупке недвижимости, но если оно не единственное у него, но тогда в министерстве считают, что он должен платить полный налог", - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов.

"Сегодня один человек может иметь несколько имущественных комплексов в виде жилья и через три года продать их без налога. На наш взгляд, это не совсем правильно с точки зрения социальной справедливости», - сказал Силуанов.

«Нужно говорить об одном жилье, которое можно продавать независимо от того, прошло три года или не прошло, без налогов, а все другие имущественные комплексы могли бы с них при вложении средств как инвестор и при продаже этих, по сути дела, инвестиционных объектов - можно было бы говорить о налогообложении", - заметил министр.

Нельзя облагать налогом, если это продаваемая недвижимость у гражданина единственная, подчеркнул Силуанов.

Силуанов отметил, что данный вариант рассматривается пока "как идея" в Минфине. Данный вопрос еще не вносился на рассмотрение в российское правительство.

ZRPRESS.RU, Владивосток.