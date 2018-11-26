Рубль резко падает из-за конфликта в Азовском море

Участники рынка ожидают дальнейшей эскалации ситуации и уверены, что Запад, как и задумывалось, обвинит во всем Россию

Российско-украинский конфликт в Азовском море уже отразился на курсе рубля: и доллар, и евро растут на открытии торгов по отношению к российской валюте. Не поддерживает рубль даже дорожающая нефть. Индексы Мосбиржи и РТС также пошли вниз. Эксперты предупреждают, что торговые площадки будут находиться под давлением, а инвесторы ожидают эскалации конфликта, пишет "Газета.Ru".

На открытии Московской биржи рубль моментально пошел вниз: уже в первую минуту торгов он подешевел по отношению к основным международным валютам - на 25 копеек к доллару и 36 копеек по отношению к евро. По данным на 11:00 мск за доллар на бирже давали 66,48 руб, евро стоил - 75,54 руб.

Между тем нефть - традиционный драйвер российской валюты отыгрывает свою «черную пятницу» и в понедельник, 26 ноября, торгуется в плюсе. К 11:00 мск баррель североморской Brent «подрос» на 2,13% до $60,05 за «бочку».

Некоторое обострение рисков геополитического характера не способствует в моменте росту спроса на российские активы, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

На рублевые активы влияет российско-украинский конфликт, связанный с заходом украинских кораблей в Азовском море и жесткой реакцией российских пограничников. Столкновение военных кораблей двух стран произошло утром 25 ноября в Керченском проливе. По обвинению в нарушении государственной границы российские военные задержали три украинских корабля: «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

В ФСБ сообщили, что российские пограничники применили оружие в отношении украинских военных кораблей, в результате чего трое украинских военнослужащих были ранены и им оказана медицинская помощь. Украинская сторона заявляет о шести раненых и обвиняет РФ в агрессии, в ответ Москва говорит о провокации со стороны Киева.

Проход кораблей через Керченский пролив был временно приостановлен, около 4:00 мск 26 ноября - движение было открыто. Обе стороны требуют экстренного созыва Совбеза ООН. Оно намечено на 19:00 мск. Президент Петр Порошенко также выступает за введение военного положения в стране. Ожидается, что этот вопрос Верховная рада рассмотрит сегодня около 16:00 мск.

Каждая веха в этой истории - новое испытание для российского рынка, полагают аналитики. Данный конфликт негативно отразится на рублевых активах, поскольку почему-то нет особых сомнений, что в инциденте будет признана виновной Россия, уверен аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Вопрос лишь в том, насколько жесткой будет риторика западных представителей и стоит ли ждать за этим новых санкций, добавляет он.

Основные фондовые индексы Мосбиржи также снижаются. За первый час торгов индекс МосБиржи ушел вниз более чем на 1,8% с закрытия пятницы и достиг отметки 2292,3 пункта. РТС упал ниже отметки в 1100 пунктов.

Новые санкции будут введены почти однозначно и могут даже коснуться российского рублевого суверенного долга, плюс все это накладывается на падение цен на нефть, уверен директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев.

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании возрастает. И если жесткие санкции будут введены, а Банк России не вмешается в торги, то падение курса рубля может составить 10-15%, добавил аналитик, отметив, что российский рубль, акции, особенно «Газпрома», вероятно, весь понедельник будут под давлением негативной геополитики.

Михаил Поддубский сомневается, что дело дойдет до новых санкций, однако отмечает, что «сантимент в любом случае остается не самым благоприятным». «Пока рассматриваем данный фактор как имеющий локальное влияние на динамику российских активов», - добавил он.

Рублевые цены большинства основных котировок на Московской бирже снизились в пределах 1,8%. В лидерах падения компании топливно-энергетического комплекса, Сбербанк, «Алроса», «Полюс» и «РусАл».

По мнению экспертов, эта ситуация может долго оказывать влияние на курс национальной валюты. В текущих условиях и отсутствии благоприятного прогноза можно предположить, что национальную валюту ждут непростые времена.

Поддерживаемый налоговым периодом рубль в первой половине понедельника попытается уйти ниже отметки 65,5 руб за доллар, однако финальный аккорд в торгах будет поставлен риторикой дипломатов в отношении российско-украинского морского конфликта, отмечает Антонов, добавляя, что оптимизма сейчас на рынках довольно мало.