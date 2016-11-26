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Большинство россиян все еще используют зарплатные карты не по назначению
Чаще всего граждане используют зарплатные пластиковые карты только для того, чтобы снять с них получку и положить в кошелек. Так поступают 94 процента россиян, опрошенных платежной системой Visa, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Такое безграмотное с финансовой точки зрения поведение необходимо менять, считают эксперты.
Недоверие к зарплатным картам выразилось в одном интересном факте: почти треть опрошенных (29 процентов), если им надо что-то купить, а под рукой нет наличных, используют для расчетов другую, незарплатную карточку. Дело в том, что они боятся мошенничества, в результате которого могут потерять свой "пластик". По этой же причине 36 процентов участников исследования сразу переводят средства с зарплатной на другие карты или на электронные кошельки.
Просто россияне еще не до конца определились - как же им правильно использовать карточки, которые выдают работодатели. Хотя позитивная динамика использования таких карт для оплаты товаров все-таки есть.
Если опираться на основные выводы исследования, то большинство россиян (64 процента) все-таки лояльны к своему банку. Не исключает возможности перейти на обслуживание в другую кредитную организацию лишь каждый четвертый опрошенный (26 процентов). А о явном желании поменять зарплатный банк и вовсе проинформировали только 8 процентов респондентов.
И все же опрос показывает - постепенно россияне начинают понимать, что носить с собой набитый деньгами и мелочью кошелек не всегда комфортно.
Половина опрошенных снимает с зарплатной карточки не все деньги, а примерно 50 процентов. И 89 процентов (в исследовании можно было дать несколько ответов по поводу вариантов использования "пластика") все-таки периодически оплачивают безналом покупки в магазинах.
Недоверие к зарплатным картам объясняется инертностью мышления россиян, считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
"Очень легко представить себе ситуацию, характерную для большинства трудящихся граждан: ты убедился, что пришла зарплата на карточку, взял ее в руки, сходил к банкомату и дальше можешь с этим деньгами делать то, что хочешь. Зарплатная карта, по сути, остается навязанной услугой - "ты мне зарплату дал, а дальше я уже сам буду решать, что с этими деньгами делать и как их использовать", - объясняет эксперт.
Тот факт, что россияне часто переводят деньги с зарплатной на личную карточку, тоже легко понять, продолжает Тосунян.
"В, скажем так, "обычных" незарплатных картах есть много преимуществ. Например, различные бонусы, который устанавливает банк. Это, например, возврат на карточку при оплате определенной части средств, скидочные акции в магазинах - партнерах программы и так далее", - перечисляет он и добавляет, что зарплатные карты таких бонусов не имеют.
Тут, кстати говоря, подключается и другой фактор - недостаточная финансовая грамотность населения, уверен президент Ассоциации российских банков. Не каждый россиянин знает, что можно заключить договор с работодателем, и деньги получки будут перечисляться на личную карту.
Однако перспективы, считает эксперт, все-таки неплохие. Во-первых, динамика по использованию карт, в том числе и зарплатных, при оплате покупок по безналу, все-таки положительная.
"Нужно больше терминалов в магазинах, больше банкоматов в целом по стране. Пройдет время, люди поймут преимущества оплаты карточкой. За границей карточки массово используются с 90-х годов, у нас, по сути, около 10-20 лет отставание. Время придет", - резюмирует эксперт.
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Комментарии
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Вэл14:49, 26.11.2016#
Пусть аналитики проанализируют другую сторону проблемы - я допустим не снимаю большие суммы денег с зарплатной карты а предпочитаю везде расплачиваться картой. . . . Но далеко не везде есть возможность расплатиться безналом - такси, рынки и пр. Ответ такой - развивайте систему безналичного расчета, а уже потом говорите о том что россияне не хотят пользоваться картой. . .
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"Не каждый россиянин знает, что можно заключить договор с работодателем, и деньги получки будут перечисляться на личную карту". А пусть уважаемый Президент ассоциации, а качестве рядового сотрудника сам попробует попытаться поменять навязанный ЗП проектом банк?! Когда его открытым текстом пошлют в жопу, с выбором или смериться, или уволится если не нравится, может он тогда в корне изменит свое мнение по этому поводу!