Банк России с "нервной дрожью" ждет декабря

Бюджетная политика, проводимая в РФ, не может не вызывать тревоги у Банка России и, по всей видимости, вызывает у него «нервную дрожь» в ожидании того, что может произойти на валютном рынке на рубеже декабря-января, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Такое мнение высказывает экс-зампред ЦБ РФ, старший научный сотрудник института Брукингса Сергей АЛЕКСАШЕНКО.

Как следует из данных министерства, с января по октябрь правительство заливало в экономику ежемесячно от 1 трлн до 1,2 трлн руб. За 10 месяцев потрачено 12 трлн руб. или 73% годового плана, составляющего 16,33 трлн руб. Таким образом, в оставшиеся 2 месяца Минфину предстоит закачать в систему более 4 трлн руб., сообщает Finanz.ru.

«Нежелание Минфина смазать пиковые расходы бюджета в конце года не может не вызывать удивления, граничащего с непониманием», — прокомментировал Алексашенко.

По его оценкам, «бюджетный навес вырос до такого размера, что при условии полного исполнения бюджета по расходам и равномерности расходов в ноябре и декабре Минфин должен выливать в экономику на 77% больше средств, чем в октябре».

Если же и в ноябре практика оттягивания расходов продолжится, то декабрьские вливания составят уже почти 3 трлн руб. «Понятно, что такая бюджетная политика не может не вызывать тревоги у Банка России и, по всей видимости, вызывает у него нервную дрожь в ожидании того, что может произойти на валютном рынке на рубеже декабря-января», — указал эксперт.

Со своей стороны, заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин отмечает, что «17-20% расходов федерального бюджета — это декабрьские выплаты». «Нетрудно догадаться, что часть из них немедленно уходит в валюту. Даже в спокойные годы декабрь ставил рекорды по обороту наличных долларов, — подчеркивает эксперт.

На фоне рекордного вброса рублей российской финансовой системе предстоит одновременно пережить пиковый отток валюты, напоминает аналитик Райффазенбанка Денис Порывай.

В декабре российским компаниям, согласно графику ЦБ, нужно погасить $13,4 млрд по внешним займам.

При этом при текущих ценах на нефть приток валюты в страну по текущему счету не превысит $1,9 млрд, то есть его не хватит на все выплаты даже если корпорациям и банкам удастся пролонгировать 60% займов, добавляет Порывай.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.