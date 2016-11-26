В России все-таки вернут прогрессивный подоходный налог

При этом от НДФЛ освободят самых малообеспеченных

В правительстве обсуждаются идеи введения прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц (НДФЛ) и освобождения от него бедных слоев населения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец. «У нас сегодня идут обсуждения по поводу НДФЛ. Я считаю, что для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов. У нас эта мера просчитана, и мы ее на сегодняшний день обсуждаем», — цитирует вице-премьера «Интерфакс».

Ольга Голодец подтвердила, что правительство обсуждает вопросы введения прогрессивной шкалы НДФЛ и освобождения от него бедных. Какой уровень дохода может считаться достаточным для того, чтобы не платить налог?

А на вопрос Business FM, какой уровень зарплат предлагается освободить от подоходного налога, пресс-секретарь Ольги Голодец Иван Слепцов ответил, что этот момент пока обсуждается:

«О каких суммах, все это находится на этапе обсуждений, пока не проговаривается. Обсуждение в самой первоначальной стадии. Министры, члены правительства обсуждают эту тему. Она обсуждается правительством, в аппарате правительства».

Летом этого года Ольга Голодец сообщала, что количество бедных в России составило 22 миллиона человек. Она назвала эту цифру «абсолютно критичной».

С 1 июля минимальный размер оплаты труда в России равен 7,5 тысячи рублей в месяц. В начале сентября прожиточный минимум на душу населения повысили на 180 рублей до 9956 рублей. В каких странах бедных освобождают от уплаты НДФЛ, рассказывает директор Института актуальной экономики Никита Исаев:

Никита ИСАЕВ, директор Института актуальной экономики:

«В ряде стран, причем на ряде континентов, в разных экономических школах при прогрессивной шкале налогообложения есть примеры, когда не обкладываются налогом люди с невысокими доходами. Например, если брать Ближний Восток, то в Ливане достаточно низкая ставка подоходного налога, порядка 7%, и начинается она с эквивалента, по-моему, в 200 долларов в месяц — человек только с этого начинает выплачивать. Причем для Ливана это достаточно удобно. В Турции есть существенные поблажки для людей с низкими доходами в части налога на доходы физических лиц, и существенная часть населения, которая начинает свое дело, то есть входит в так называемый средний класс, не обкладывается соответствующим налогом. Такая же ситуация существует и в странах Южной Америки, например, в Бразилии существенная часть населения не обкладывалась налогом на доходы физических лиц, но сейчас там меняется экономическая модель в связи с изменением в управленческой системе. Думаю, что американская система с прогрессивной шкалой будет введена и там. Относительно России я полагаю, что необходимо освобождать от оплаты налога на доходы физических лиц людей, имеющих минимальный доход. Я считаю, что это порядка 15 тысяч рублей в месяц, их можно освободить от выплаты налога на доходы физических лиц, и дальше вводить прогрессивную ставку начиная от минимальной — от 5% до 8%».

17 ноября министр финансов Антон Силуанов заявил, что возможность введения прогрессивной шкалы подоходного налога можно рассмотреть после 2018 года, когда стабилизируется ситуация в экономике.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.