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Война не входит в планы российского финансового рынка
Сегодня: Тщательно просчитанная реакция Турции и России, рынки ждут встречи Путина с Олландом. Несмотря на слабые попытки Турции снизить градус напряженности (по словам президента Эрдогана, Турция не знала, что сбивает российский самолет), Москва придерживается жесткой позиции, заявив о перебросе новейших зенитно-ракетных комплексов С-400 на авиабазу Хмеймим и продолжая авиаудары вблизи турецкой границы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Реакция обеих стран ожидаема и, вероятно, точно просчитана – эскалация ситуации в полномасштабную войну вряд ли входит в чьи-то планы: министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: «Воевать с Турцией мы не собираемся»; Эрдоган также сообщил, что у Анкары нет намерений эскалировать напряженность с Россией. Рост цен на нефть на фоне сохранения неопределенности и спекуляций на тему возможного сокращения квот ОПЕК на ближайшем заседании, а также признаков деэскалации указывает на сохранение поддержки для российского рынка.
Сегодня рынки будут следить за новостным потоком со встречи президента Франции Франсуа Олланда и Владимира Путина, в ходе которой Олланд рассчитывает договориться о более тесном сотрудничестве с Россией в борьбе с террористами в Сирии.
Американские рынки акций без динамики, рост в Азии. Американские рынки акций завершили последнюю торговую сессию перед длинными выходными (День благодарения) без существенной динамики (DJIA -0.01%, S&P 500 +0.01%). Азиатский рынок акций сегодня утром растет (Hang Seng +0.99%, Shanghai +0.25%, Nikkei +0.58%); фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.11%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $46.27 за барр. – выше открытия.
Вчера: Инвесторы ставят на деэскалацию напряженности между Россией и Турцией. Спрос на российские активы, по всей видимости, восстанавливается на фоне сигналов того, что военной эскалации инцидента с Су-24 не будет, учитывая взвешенный тон США и НАТО. Кроме того, поддержку настроениям оказывает рост цен на нефть, а также сообщения Росстата о том, что прибыли российских компаний за 9М15 выросли на 29%.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.11% до $46.2 за барр.), рубль ослаб к доллару США до 65.54, РТС (+1.31%), ММВБ-50 (+1.30%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик «ФГ БКС», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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