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Доллар все еще выглядит интересным для покупок
В частности по сорту Brent котировки вернулись в район 45,5 доллар за баррель на фоне снижения ожиданий относительно обострения напряженности в отношениях Турции и России, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Все пока идет к тому, что турецкая сторона лишится определенных выгод от экономического сотрудничества с Россией, но никакого военного ответа, скорее всего, не будет.
При этом т.к. геополитическая напряженность немного снизилась, то и нефть в рублях демонстрирует определенное падение.
Из позитивных для российской валюты факторов стоит отметить, что сегодня ожидаются крупные налоговые выплаты национальными компаниями, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Впрочем, налоговый период постепенно подходит к концу, а уже в декабре российские компании должны совершить крупные выплаты по внешним заимствованиям в валюте. Поэтому спрос на рубли в ближайшем будущем может уменьшиться, а на доллары наоборот немного подрасти.
Таким образом, внешним фон остается умеренно негативным для рубля. Поэтому пара USD/RUB вполне может подняться в район 67 уже в ближайшем будущем.
Торговый план: Осторожные покупки USD/RUB вблизи 65,5 с первой целью в районе 67. Закрывать позицию с убытком желательно в случае пробоя вниз отметки 64,8
Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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Тот, кто купит доллар сейчас, в декабре об этом пожалеет, что не купил больше. (улюлюкакаев)